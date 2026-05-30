Гана нарастила покупку российских удобрений вместо китайских
Эксперты спрогнозировали рост поставок российских удобрений в Гану на 30%, африканская республика намерена существенно нарастить импорт отечественных агрохимикатов на фоне жестких экспортных ограничений со стороны Пекина.
Гана увеличивает закупки подкормок для растений из РФ после того, как Китай ограничил их экспорт, пишут « Известия». В марте 2026 года Пекин ужесточил поставки ради защиты собственного рынка из-за проблем в Ормузском проливе.
В 2025 году объем ввоза этой продукции в республику достиг 244,5 млн долларов. «Объемы поставок российских удобрений в страну в ближайшие несколько лет могут увеличиться на 15–30%», – считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Сельское хозяйство Ганы сильно зависит от зарубежных поставок из-за узкого посевного окна в сезон дождей. Спрос на агрохимикаты на африканском континенте растет быстрее, чем в других регионах, при этом треть мирового экспорта шла через Ормузский пролив.
В зоне риска оказались также Кения, Уганда и ЮАР. Хотя Китай обнулил пошлины, он блокирует вывоз собственных удобрений. Россия же успешно конкурирует благодаря качеству, цене и комплексному предложению, что открывает для нее новые возможности на континенте, отмечают аналитики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского МИД Иветт Купер предупредила о риске масштабного голода из-за перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов выразил готовность поддерживать страны глобального Юга поставками агропродукции. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил способность Москвы удовлетворить растущие потребности мирового рынка.