    Армения начала терять российский рынок
    «Единая Россия» потребовала навести порядок с платными парковками в городах
    В пяти регионах России объявили выходным днем 1 июня в честь Троицы
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии
    При атаке БПЛА в Курской области женщина получила ожог и травму
    Биржевые цены на газ в Европе взлетели на треть
    ЕС решил наказать Болгарию через полгода после вступления страны в еврозону
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня

    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Медведев разместил в Max видео, которое сгенерировало ИИ. На кадрах президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер с ужасом наблюдают за пусками ракет.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    28 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Лавров отказался обсуждать «идиотские» требования главы евродипломатии Каи Каллас о сокращении Вооруженных сил России в случае мирных переговоров по Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, передают «Известия». Ранее она сообщила о намерении потребовать от Москвы введения военных ограничений.

    «Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни.

    29 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с прессой обвинил вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в некомпетентности из-за подписанного без ведома канцелярии договора о безопасности с Лондоном.

    «Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», – цитирует польского лидера ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    Поводом для резкой реакции послужили недавние слова руководителя оборонного ведомства. 28 мая министр отметил, что кабмин не обязан заранее уведомлять главу государства о подготовке международных документов.

    В связи с этим Навроцкий призвал правительство информировать его о содержании бумаг перед подписанием. Он подчеркнул, что ни один руководитель страны не станет утверждать неизвестные ему инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заключил оборонный пакт с Лондоном втайне от президента Навроцкого.

    Главы правительств Великобритании и Польши официально оформили этот договор о военном сотрудничестве 27 мая.

    Ранее глава польского кабмина публично обвинил президента в саботаже против национальной безопасности.

    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    29 мая 2026, 15:49 • Новости дня
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство европейских государств по собственной инициативе вступило в прямую конфронтацию с Москвой, поэтому местным жителям необходимо проявлять максимальную бдительность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев напрямую обратился к населению западных государств с важным предупреждением. Об этом политик написал на своей личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политик назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    В конце апреля зампред Совбеза раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    Еще в феврале генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила о состоянии войны с Москвой.

    29 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разногласия между украинскими властями и руководством европейских стран обострились на фоне нежелания Киева передавать контроль над государственными структурами западным партнерам, пишут местные СМИ.

    Между Владимиром Зеленским и руководством Европейского союза (ЕС) идет скрытая война. Противостояние вызвано попытками украинской стороны вступить в объединение без проведения внутренних реформ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Идет еще одна война, малозаметная широкой аудитории – война Зеленского с руководством ЕС и крупнейших европейских стран. Эта война идет под взаимные комплименты и заверения в поддержке», – приводит агентство слова источника издания.

    Главной причиной разногласий стало стремление Владимира Зеленского сохранить текущую систему управления на Украине. Руководство страны отказывается передавать иностранным кураторам контроль над правоохранительными органами, региональными властями и судами. Европейские чиновники, напротив, настаивают на внешнем контроле за освоением выделяемых средств.

    Конфликт интересов уже привел к регулярным провалам голосований за ключевые законопроекты в украинском парламенте. Принятие этих документов является обязательным требованием Брюсселя и кредиторов для продолжения интеграции, однако их утверждение лишит действующую власть влияния на силовой блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами.

    Европейские лидеры устали от резкого тона общения главы киевского режима.

    Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи украинской стороне.

    29 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на шумиху вокруг попадания беспилотника в жилой дом в Румынии, обвинив ЕС в участии в войне.

    «Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он», – написал Медведев в своем канале в Max.

    Политик потребовал от стран ЕС «заткнуться на эту тему» и назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    По его словам, европейские страны воюют «руками бандеровцев», а их беспилотники, запчасти к ним, другое вооружение и разведданные ежедневно используются при атаках на Россию. Он подчеркнул, что в результате этих действий повреждаются жилые дома и гибнут мирные граждане.

    Медведев заявил, что за происходящее, а также за теракт в Старобельске, несут прямую ответственность западные политики, в том числе главы институтов ЕС и лидеры ряда европейских стран. Он предупредил, что такие события будут продолжаться, поскольку «идет война», и граждане государств ЕС, по его словам, не смогут чувствовать себя в безопасности, особенно в районах производства БПЛА для «бандеровских формирований».

    Политик использовал в адрес европейских лидеров жесткие формулировки, назвав их «имбецилоподобными» и «мерзавцами». В завершение он подчеркнул, что руководители ЕС, как он утверждает, знают как закончить войну, и призвал «спрашивать с них» за происходящее.

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии.

    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    29 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась ударить по китайскому импорту
    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена призвать высокопоставленных чиновников поддержать масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.

    Еврокомиссары соберутся в пятницу для обсуждения будущих отношений блока с Пекином, пишет Politico.

    Национальные правительства во главе с Францией требуют действий по защите своих отраслей от враждебной торговой практики, в то время как другие страны, такие как Германия, советуют проявлять осторожность.

    «Сегодняшние дебаты должны подтвердить растущий консенсус в Европе о необходимости действовать в связи с китайским шоком 2.0», – заявил изданию еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Дефицит торговли товарами ЕС с Китаем увеличился до 360 млрд евро в прошлом году с 312 млрд евро в 2024 году.

    После получения предложений от еврокомиссаров фон дер Ляйен встретится с лидерами на саммите G7 во Франции 15 июня для обсуждения избыточного китайского производства. Затем она будет искать поддержку президентов и премьер-министров на Европейском совете, который начнется 18 июня в Брюсселе. Конкретные меры могут быть представлены уже во время ежегодного обращения фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запланировал введение жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование.

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард призвал усилить тарифные барьеры для противодействия импорту из КНР.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Пекина добровольного сокращения экспорта электромобилей и стали на европейский рынок.

    Армения начала терять российский рынок

С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции.

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

