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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    6 июля 2025, 11:29 • Новости дня

    Франция призвала ЕС усилить тарифные барьеры против Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз должен усилить тарифные барьеры для противодействия китайскому импорту, который может нанести ущерб промышленности континента, заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард.

    По его словам, меры нужно распространить не только на сталь и автомобили, но и на другие отрасли, поэтому необходимо пересмотреть правила для более широкого применения защитных инструментов против товаров из Китая, передает Bloomberg.

    «В современном мире мы обязаны защищать нашу промышленность. Это нужно делать во всех сегментах, иначе китайская политика, направленная на превышение 50% мирового рынка в каждом секторе, уничтожит нашу индустрию», – заявил Ломбард на экономической конференции в Экс-ан-Провансе.

    Он также отметил, что новый правительственный альянс в Германии открывает возможности для более тесного сотрудничества Парижа и Берлина. В ближайшие недели Ломбард проведет встречи с коллегами из Германии.

    Министр промышленности Франции Марк Ферраччи в интервью указал на опасность перетока китайских товаров, ранее предназначавшихся для США, в Европу. Он отметил, что переизбыток производственных мощностей в Китае угрожает европейским промышленным секторам.

    Ранее Bloomberg узнало о послаблении американских пошлин для Китая.

    В конце июня глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что США и Китай подписали торговую сделку.

    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

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    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз ввел новые квоты на поставки украинской сельхозпродукции, которые ограничат импорт пшеницы и сахара с украинской территории.

    Ограничения ввели после жалоб европейских фермеров на рост импорта украинских зерна и сахара, пишет Reuters.

    Импорт пшеницы из Украины теперь ограничен 1,3 млн тонн в год, что на 30% выше уровня до 2022 года, но на 70–80% меньше объема последних трех сезонов. В 2023/24 году ЕС импортировал 6,5 млн тонн украинской пшеницы, а в 2022/23 – 6,1 млн тонн.

    Квота на сахар составляет 100 тыс. тонн против 20 тыс. тонн до 2022 года, однако это значительно меньше прошлогодних поставок, которые превышали 500 тыс. тонн. Украинское аграрное объединение назвало эти объемы «шагом назад» и сочло их недостаточными.

    Евросоюз увеличил квоту на ячмень до 450 тыс. тонн и на мясо птицы до 120 тыс. тонн. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной охватывает 40 видов продукции и вступит в силу после одобрения большинством стран-членов.

    Документ предусматривает возможность для отдельных стран ЕС применять дополнительные ограничения, если внутренний рынок окажется под угрозой из-за объемов импорта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько денег потеряет киевский режим после отмены введенных три года назад преференций для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются.

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    3 июля 2025, 13:50 • Новости дня
    Рар объяснил требования Каллас к Китаю

    Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил»

    Рар объяснил требования Каллас к Китаю
    @ Anna Ross/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе не понимают, почему Китай одновременно сотрудничает с Западом и не придерживается «правил». Встреча Каи Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта: международная система становится многополярной, и Европа воспринимает это очень болезненно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС предъявила Пекину ряд требований.

    «Кая Каллас ведет себя как типичная еврочиновница. В этом она не отличается от Урсулы фон дер Ляйен или Анналены Бербок. Европейские политики всегда считают себя морально правыми. Они стоят на либеральных ценностях – свобода, демократия, права человека – считая их универсальным правилом. Причем другие принципы, по их версии, не должны действовать в этом мире», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Каллас не понимает, почему Китай, сотрудничая с Западом, помогает России, шантажирует ЕС редкими металлами, не придерживается западных «правил игры», добавил собеседник. «У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», – указал эксперт.

    «Однако европейцы и впредь будут упорно призывать Пекин вернутся в лоно политики «общих правил», которые на самом деле написаны Западом. Инцидент Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта. Международная система становится многополярной. Бывшая монополия Запада исчезает, и Европа воспринимает это очень болезненно», – заключил Рар.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас и министр иностранных дел Китая Ван И провели в Брюсселе 13-е заседание стратегического диалога ЕС – КНР. Евродипломат подтвердила приверженность Брюсселя конструктивному взаимодействию с Пекином «для решения глобальных проблем», говорится в распространенном по итогам встречи заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Каллас подчеркнула важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений. «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    Вместе с тем, глава дипломатии ЕС указала Китаю на якобы имеющие место «нарушения прав человека» и на «гибридные угрозы Европе, исходящие от КНР». Она настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества Китая с Россией и призвала Пекин полностью поддержать требования Брюсселя о перемирии на Украине «без предварительных условий».

    Говоря о Тайване, Каллас подтвердила приверженность Евросоюза политике «одного Китая», одновременно выразив «несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением». Стороны также обсудили «подготовку к саммиту лидеров ЕС и КНР в конце июля», когда Пекин и Брюссель будут отмечать 50-летие дипотношений.

    Отметим, Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли сторонам преодолеть идеологические и политические разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой.

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    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    5 июля 2025, 10:58 • Новости дня
    The Times: Полиция Франции прокалывает лодки мигрантов ножами
    The Times: Полиция Франции прокалывает лодки мигрантов ножами
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию, пишет The Times.

    Полиция Франции впервые стала прокалывать ножами надувные лодки, на которых мигранты пытаются пересечь Ла-Манш и попасть в Британию, передает «Лента.ру».

    Такой метод был введен для пресечения попыток нелегального пересечения границы в соответствии с новым законом.

    В Британии уже приветствовали эти меры, поскольку в 2025 году в страну на лодках прибыли более 20 тыс. нелегальных мигрантов, что на 51% больше по сравнению с 2023 годом. Правительства Британии и Франции начали переговоры об обмене мигрантами.

    Планируемое соглашение предполагает, что Британия будет возвращать Франции нелегальных мигрантов, сумевших пересечь Ла-Манш, а взамен сможет принять других мигрантов, претендующих на легальный статус по программе воссоединения семей.

    Ранее стало известно, что более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

    В свою очередь, британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции».

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    5 июля 2025, 12:17 • Новости дня
    Словакия заблокировала 18 пакет антироссийских санкций
    Словакия заблокировала 18 пакет антироссийских санкций
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает местное агентство TASR со ссылкой на заявление МИД страны.

    В МИД Словакии подчеркнули, что страна готова к дальнейшему конструктивному диалогу с Еврокомиссией и поиску решений, отвечающих интересам граждан и бизнеса, передает «Коммерсантъ».

    Ведомство уточнило, что правительство неоднократно заявляло о невозможности поддержать новый пакет санкций без достаточных гарантий со стороны Еврокомиссии по вопросам поставок энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но не будет иметь реального эффекта.

    Премьер-министр также отметил, что Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз.

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    5 июля 2025, 18:09 • Новости дня
    В Нидерландах решили увеличить плату украинцам за муниципальное жилье
    В Нидерландах решили увеличить плату украинцам за муниципальное жилье
    @ Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беженцы в Нидерландах, проживающие в муниципальном жилье и имеющие доход, столкнутся с двукратным ростом ежемесячного взноса с октября, сейчас в этой стране живет свыше 120 тыс. украинцев.

    Правительство Нидерландов с 1 октября увеличит взнос для украинцев, работающих и живущих в муниципальном жилье, передает РБК со ссылкой на NOS.

    Сумма ежемесячной платы за проживание в приютах возрастет с 105 до 244 евро на одного человека. Министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер подчеркнула, что это решение призвано уменьшить неравенство среди беженцев и частично покрыть коммунальные расходы.

    Кроме того, взрослые украинцы, проживающие в местах, где предоставляют питание, будут платить отдельный взнос за еду – 252 евро в месяц.

    Максимальная сумма для семьи с двумя взрослыми составит почти 993 евро в месяц. Местные органы власти получили право пересматривать размер платежа, если у украинцев возникнут финансовые сложности.

    Ранее правительство Швейцарии решило ограничить предоставление статуса беженца украинским гражданам, его планируется выдавать только жителям тех областей Украины, где ведутся боевые действия.

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    4 июля 2025, 04:02 • Новости дня
    Ван И в беседе с Каллас объяснил важность победы России в украинском конфликте

    SCMP: Ван И заявил Каллас об опасениях переключения внимания США на Пекин

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе евродипломатии Кае Каллас в среду о том, что Пекин не может позволить себе поражение России в украинском конфликте, поскольку опасается, что США переключат все свое внимание на Китай, пишет SCMP со ссылкой на источники.

    Комментарий, адресованный представителю Кае Каллас, подтвердил бы то, что многие в Брюсселе считают позицией Пекина, но противоречит публичным заявлениям Китая. МИД КНР регулярно заявляет, что Китай «не является стороной» конфликта, так что некоторые представители ЕС были удивлены откровенностью высказываний Ван И», – пишет South China Morning Post (SCMP).

    Источники говорят, Ван отверг обвинение в том, что Китай материально поддерживал военные усилия России, в финансовом или военном плане, настаивая на том, что если бы так было, конфликт давно бы закончился.

    По словам источников газеты, в течение четырехчасовых переговоров на тему геополитических и коммерческих претензия, Ван едва ли не уроки истории провел и  лекции по реальной политике для Каллас, чтобы донести до нее опасения Пекина, что Вашингтон вскоре обратит все свое внимание на Восток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    Также газета ВЗГЛЯД п политолог Рар разбирались, отчего Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил».

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    4 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство граждан стран Евросоюза не поддержали бы присоединение Украины к блоку, если бы по этому вопросу проводилось голосование.

    Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, подчеркнул: «Большинство государств ЕС сказали бы «нет» вступлению Украины. Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику». Он напомнил, что в Венгрии на референдуме с участием более 2 млн человек 95% опрошенных выступили против членства Киева в Евросоюзе, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что намерен руководствоваться результатами этого голосования в переговорах с Брюсселем. Он добавил, что расширение ЕС возможно только на основе консенсуса, а потому, по его мнению, возражения Будапешта невозможно обойти. Орбан также заявил, что Венгрия остановила процесс членства Украины и не позволит обойти свое решение.

    В конце июня аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к серьезным негативным последствиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.

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    4 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    ЕК: Фон дер Ляйен и вся Еврокомиссия поедут на слушания о вотуме недоверия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся коллегия Еврокомиссии, включая главу Урсулу фон дер Ляйен, примет участие в обсуждении вотума недоверия в Европарламенте.

    Как сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, мероприятие состоится 7 июля в Страсбурге, передает ТАСС.

    По ее словам, фон дер Ляйен будет лично присутствовать на заседании. Она подчеркнула: «Президент фон дер Ляйен будет в Страсбурге и будет лично присутствовать в ходе дискуссии в понедельник».

    Кроме того, Пинью добавила, что вся коллегия Еврокомиссии также будет находиться на мероприятии.

    Напомним, евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Он объявил, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

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    5 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    США пригрозили ввести пошлины в 17% на сельхозпродукцию из ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    США рассматривают возможность введения 17% пошлин на сельскохозяйственную продукцию из Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Как заявила Financial Times, это «стало резкой эскалацией торгового конфликта» Вашингтона с Брюсселем, передает РИА «Новости».

    США требуют от Брюсселя предоставить Вашингтону значительные льготы по регулированию и сократить торговый профицит Евросоюза с США. Сообщается, что эти требования были озвучены на встречах еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу в Вашингтоне в четверг, а в пятницу переданы представителям стран ЕС.

    9 июля завершается 90-дневная отсрочка введения пошлин, объявленных США. По истечении этого срока США могут ввести ответные тарифы для многих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз начал готовиться к провалу торгового соглашения с США по пошлинам. По данным СМИ, Брюссель готов заключить соглашение с США при условии сохранения 10% пошлин на основную часть европейских товаров.

    Вашингтон угрожал ввести пошлины в 50% на продукцию с ЕС из-за неудачных переговоров. Позднее США согласились отложить введение 50% пошлин на товары из Европейского союза до 9 июля.

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    3 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис высмеял Макрона за звонок Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Британский аналитик Александр Меркурис высказал ироничное мнение о поведении президента Франции Эммануэля Макрона после его телефонного звонка российскому лидеру Владимиру Путину.

    Меркурис заявил, что, по его мнению, Макрон не осознает, насколько невелик его кредит доверия в Москве, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что французский президент, как он считает, продолжает видеть себя гением дипломатии, несмотря на отсутствие подобного восприятия у российских властей.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    5 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Euractiv: ЕС готовит пять возможных мер по ситуации в Газе к следующей неделе

    Tекст: Александра Юдина

    Портал Euractiv со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что Евросоюз на следующей неделе намерен представить список из примерно пяти возможных мер против Израиля из-за событий в секторе Газа.

    По данным издания, дипломатическая служба ЕС планирует презентовать этот документ послам стран блока в среду, передает РИА «Новости».

    Как уточняется, речь идет о новых ограничениях, которые могут быть введены на фоне продолжающихся военных действий в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обсуждаемых мер рассматриваются полная или частичная приостановка действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а также санкции против израильских чиновников и военных.

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