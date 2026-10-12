12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.
Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.
«Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.
Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.
В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.
В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.