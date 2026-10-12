ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

Tекст: Вера Басилая

Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

«Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.