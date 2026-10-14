Жданова: На стороне Украины с 2022 года воевали 20 тыс. иностранных наемников

Tекст: Тимур Шайдуллин

На стороне Украины с 2022 года воевали не менее 20 тыс. иностранных наемников, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«С 2022 года на украинской стороне успели принять участие в боевых действиях не менее 20 тыс. иностранных наемников. Российские следственные органы установили личности свыше 4 тыс. «солдат удачи» из более чем 70 стран», – цитирует Жданову ТАСС.

По словам дипломата, наибольшее число установленных наемников прибыло из США, Британии, Канады и Грузии – более 700 человек из каждой страны. В отношении 1094 боевиков вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 296 дел переданы в суд, вынесено 243 приговора.

Жданова также указала, что среди иностранных участников боевых действий на стороне ВСУ много кадровых военных из стран НАТО, большинство из которых действует под прикрытием. Она добавила, что в Польше находятся крупные тренировочные центры, работающие под контролем военных специалистов альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ британского наемника к 14 годам колонии.

В субботу Следственный комитет отчитался о более 16 тыс. воюющих за украинскую армию иностранцев.

Также ведомство составило два основных портрета служащих в рядах ВСУ наемников.