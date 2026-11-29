Минобороны: Дроны России поразили склад беспилотников и сухогруз ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам промышленности, логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

В результате ударов поражены цеха табачной фабрики «JTI Ukraine» в Кременчуге Полтавской области, где изготавливались боеприпасы для украинской армии, а также логистический центр «Мирс» в Одессе, который использовался для хранения и распределения военных грузов.

Кроме того, в Запорожье поражен автожелезнодорожный мост Преображенского через реку Днепр, служивший для перевозки военных грузов в Донбасс. В Шостке Сумской области уничтожен склад беспилотников большой и средней дальности, а в акватории Черного моря поражен сухогруз с грузами двойного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны России сообщило об ударах беспилотниками по объектам инфраструктуры и судам в интересах украинской армии.

В пятницу Вооруженные силы России нанесли удары по трем железнодорожным локомотивам в Днепропетровской области и сухогрузу в Черном море.

Российские беспилотники поразили объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности на Украине.