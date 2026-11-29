На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Беспилотники России поразили склад дронов и цеха боеприпасов ВСУ
Минобороны: Дроны России поразили склад беспилотников и сухогруз ВСУ
Министерство обороны России сообщило о ночных ударах беспилотниками по промышленным и логистическим объектам, а также по сухогрузу в Черном море, работавшим в интересах украинской армии.
Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам промышленности, логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.
В результате ударов поражены цеха табачной фабрики «JTI Ukraine» в Кременчуге Полтавской области, где изготавливались боеприпасы для украинской армии, а также логистический центр «Мирс» в Одессе, который использовался для хранения и распределения военных грузов.
Кроме того, в Запорожье поражен автожелезнодорожный мост Преображенского через реку Днепр, служивший для перевозки военных грузов в Донбасс. В Шостке Сумской области уничтожен склад беспилотников большой и средней дальности, а в акватории Черного моря поражен сухогруз с грузами двойного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны России сообщило об ударах беспилотниками по объектам инфраструктуры и судам в интересах украинской армии.
В пятницу Вооруженные силы России нанесли удары по трем железнодорожным локомотивам в Днепропетровской области и сухогрузу в Черном море.
Российские беспилотники поразили объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности на Украине.