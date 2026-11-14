В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадали четыре человека
Дрон ВСУ ранил четырех человек при атаке на экскаватор в Брянской области
В результате атаки украинского дрона-камикадзе вблизи села Чубковичи Брянской области ранения получили четыре человека, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
На автодороге вблизи села Чубковичи Брянской области беспилотник ВСУ атаковал людей, выполнявших земельные работы, сообщает губернатор региона Егор Ковальчук в Max.
Кроме того, поврежден экскаватор, ведущий земельные работы. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке.
В селе Чуровичи Климовского района Брянской области 76-летний мужчина погиб в результате атаки украинского дрона-камикадзе во время поездки на электровелосипеде.
В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по частному дому погибла 52-летняя местная жительница.