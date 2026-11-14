В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
ВС России поразили в Черноморске сухогруз с военным имуществом для ВСУ
Минобороны: ВС России поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в Черноморске
Российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.
В результате удара в порту Черноморска поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло военное имущество для обеспечения Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
Также поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки военных грузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.
В пятницу беспилотники нанесли ночной удар по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для украинской армии в Черном море.
В четверг российские военные в ходе массированного удара по Украине поразили оборонный и энергетический комплексы.