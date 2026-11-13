Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Силы ПВО сбили 47 летевших к Москве дронов с полуночи
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в канале Max об уничтожении еще трех беспилотников, летевших к городу, общее их число с полуночи достигло 47.
«Три БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
С полуночи число сбитых на подлете к столице дронов составило 47 штук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин сообщил об уничтожении 44 летевших на столицу беспилотников. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты.
В четверг системы ПВО отразили атаку пяти направлявшихся к городу дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.