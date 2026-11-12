Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников
Собянин сообщил об отражении атаки пяти летевших на Москву БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака пяти вражеских БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.
Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов.
В четверг общее число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 31.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти летевших в сторону города беспилотников.
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