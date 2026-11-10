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Режим ЧС ввели в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил о введении регионального режима чрезвычайной ситуации из-за схода вагонов грузового поезда и угрозы обрушения железнодорожного моста.
Региональный режим ЧС введен в Архангельской области после схода вагонов грузового поезда. Авария произошла в Вилегодском округе региона, сообщил Цыбульский в Max.
«Подписал указ о введении с 10 ноября режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято после схода вагонов грузового поезда в Вилегодском округе, где сохраняется угроза обрушения железнодорожного моста», – написал губернатор.
Руководить ликвидацией последствий инцидента будет министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев. В зону чрезвычайной ситуации вошли восемь муниципальных образований, включая Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также города Коряжма и Котлас.
Оперативный штаб займется взаимодействием с Северной железной дорогой для организации восстановления поврежденного железнодорожного участка. Контроль за ходом работ обеспечит областное министерство транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Архангельской области произошло обрушение пролета железнодорожного моста. Количество задерживающихся из-за аварии пассажирских поездов выросло до десяти.
Ранее власти Ростовской области сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации также из-за схода вагонов с рельсов.