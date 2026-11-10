В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Эксперт не нашел криминального следа на видео падения Соседова
Криминалист Игнатов назвал несчастным случаем смерть телеведущего Соседова
Криминалист Михаил Игнатов после изучения видеозаписи последних минут жизни Сергея Соседова заявил об отсутствии криминального следа в смерти телеведущего.
Кадры падения журналиста с лестницы ранее показал в своей программе Андрей Малахов. Смерть музыкального критика наступила в результате несчастного случая, пишет «Газета.Ru».
«Объективно я не вижу криминального следа в видео. Нет никаких следов борьбы. Изначально было видно, что он еле поднимался. У него либо голова кружилась, либо плохо ему было. Это видно по манере его ходьбы, как он поднимался по лестнице на первом пролете. Затем остановка и внезапное падение. Вмешательства нет. Если бы были хоть какие-то подозрения, что его толкнули или что-то распылили в лицо, то сразу же возбудили бы уголовное дело. Установить подозреваемого легко», – заявил Игнатов.
Специалист отверг версию об отравлении критика. Он отметил, что телеведущий давно жаловался на головокружения и сильные головные боли, из-за которых ему приходилось прерывать съемки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.
Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.