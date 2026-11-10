  • Новость часаВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 19:01 • Новости дня

    Эксперт не нашел криминального следа на видео падения Соседова

    Криминалист Игнатов назвал несчастным случаем смерть телеведущего Соседова

    Эксперт не нашел криминального следа на видео падения Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Криминалист Михаил Игнатов после изучения видеозаписи последних минут жизни Сергея Соседова заявил об отсутствии криминального следа в смерти телеведущего.

    Кадры падения журналиста с лестницы ранее показал в своей программе Андрей Малахов. Смерть музыкального критика наступила в результате несчастного случая, пишет «Газета.Ru».

    «Объективно я не вижу криминального следа в видео. Нет никаких следов борьбы. Изначально было видно, что он еле поднимался. У него либо голова кружилась, либо плохо ему было. Это видно по манере его ходьбы, как он поднимался по лестнице на первом пролете. Затем остановка и внезапное падение. Вмешательства нет. Если бы были хоть какие-то подозрения, что его толкнули или что-то распылили в лицо, то сразу же возбудили бы уголовное дело. Установить подозреваемого легко», – заявил Игнатов.

    Специалист отверг версию об отравлении критика. Он отметил, что телеведущий давно жаловался на головокружения и сильные головные боли, из-за которых ему приходилось прерывать съемки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

    10 ноября 2026, 08:43 • Новости дня
    ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
    ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и поразили в Черном море три судна с военными грузами для ВСУ.

    Российские военные поразили электроподстанции в Вольногорске Днепропетровской области, Кременчуге Полтавской области, а также в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу с вооружением и танкеру с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

    Также восточнее Одессы поражен сухогруз с грузом двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по объектам энергетики и судам с военными грузами на Украине.

    В воскресенье российские военные нанесли удары по электроподстанции в Днепропетровской области и двум судам в районе Одессы.

    В субботу Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами в Черном море и электроподстанцию в Киевской области.

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    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 07:47 • Новости дня
    Ракета «Филин» поставила ПВО Украины в «математический тупик»

    Подполье сообщило о панике на Украине из-за российской ракеты «Филин»

    Ракета «Филин» поставила ПВО Украины в «математический тупик»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская дальнобойная высокоточная ракета «Филин» вызвала панику на Украине, сломав экономику противовоздушной обороны (ПВО) страны, сообщил источник в пророссийском подполье.

    «Филин» вызвал панику из-за того, что украинские военные не понимают, как с ней бороться, сказал собеседник ТАСС.

    Защитить объекты от «Филина» могут только дорогие системы ПВО, такие как американские Patriot, но даже они не гарантируют перехват ракеты.

    «Это математический тупик: они просто не могут себе позволить сбивать ее в нужных количествах», – добавил источник.

    Представитель подполья добавил, что в закрытых чатах украинское руководство нервно обсуждает эту ситуацию, поскольку у Киева нет реальных инструментов для перехвата ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ракета «Филин» дала старт новому классу российских крылатых ракет.

    В сентябре украинская ПВО не смогла перехватить ни одной из запущенных российских дальнобойных ракет.

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    10 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Более 5 тыс. заявок поступило на третий поток «Время героев» за первые сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы третьего потока программы «Время героев» для участников спецоперации без высшего образования получили свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло – более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение», – цитирует Кириенко ТАСС.

    По словам первого замруководителя администрации президента, доступ ко всем проектам главы государства является открытым, что дает каждому возможность свободно оформить заявку на участие.

    Для кандидатов третьего потока установили отдельные требования: наличие российского гражданства, проявленные в боевых действиях мужество и героизм, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Срок подготовки сократили до трех лет за счет новых образовательных технологий. Первые полтора года займет теоретическая часть в Президентской академии, затем участники перейдут на очно-заочный формат. Прием заявок на сайте программы завершится 25 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».

    В пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости дать доказавшим свои морально-волевые качества ветеранам спецоперации возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях без дипломов о высшем образовании.

    В четверг президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать аналогичную проекту «Время героев» программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

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    10 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    В Архангельской области обрушился мост с грузовым поездом

    В Архангельской области из-за обрушения моста сошли вагоны грузового поезда

    Tекст: Ольга Иванова

    В Архангельской области на перегоне Черёмуха – Виледь произошло обрушение пролета железнодорожного моста, что привело к сходу вагонов грузового поезда.

    Инцидент произошел 10 ноября в 05:10 мск, сообщает Северная железная дорога (СЖД).

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины обрушения моста через реку Виледь устанавливаются.

    Движение на участке приостановлено, к месту направлены восстановительные поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов. В частности, на станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда Адлер – Воркута, Петербург – Сыктывкар, Москва – Лабытнанги и Москва – Воркута.

    На станции Виледь задерживаются поезда Воркута – Новороссийск, Воркута – Москва и Лабытнанги – Москва. Для пассажиров между станциями Котлас-Южный и Виледь организована автобусная доставка, подготовлены резервные составы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила о восстановлении движения поездов на участке Решеты – Арамиль после схода вагонов.

    Отправление четырех пассажирских поездов задержали в Ростовской области из-за схода грузовых вагонов.

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    10 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море

    Лавров: Мы уже проходили так называемую черноморскую зерновую инициативу

    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг попытки Запада свести вопрос продовольственной безопасности к требованию обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море.

    Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ» назвал продовольственную безопасность важной частью глобальной стабильности и указал, что сейчас в мире голодают свыше 600 млн человек. По его словам, причина заключается не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах, которые ограничивают поставки.

    Глава МИД напомнил, что в 2026 году министры торговли стран «Группы двадцати» осудили использование продовольствия как оружия и что с такой формулировкой был вынужден согласиться даже Евросоюз. «Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют)», – заявил Лавров.

    «Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», – заявил он.

    Лавров также отметил, что Запад в русле неоколониальных установок стремится контролировать цепочки поставок, потоки стратегических ресурсов и заставить партнеров раскрывать чувствительную информацию и отказываться от самостоятельной регуляторики.

    Министр подчеркнул, что на этом фоне страны Глобального Юга и Востока, прежде ориентированные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок и добиваются «децентрализации и девестернизации торговых артерий». По его оценке, развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году увеличат ВВП примерно на 5%, что он связал с курсом на взаимовыгодную и равноправную кооперацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, желая подавить конкурентов.

    Лавров также заявил о терактах киевского режима при поддержке Евросоюза по критически важной энергетической инфраструктуре.

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    10 ноября 2026, 09:53 • Новости дня
    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине

    Politico: Вашингтон призвал включить Европу в переговорный процесс по Украине

    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта, сообщает Politico.

    Американские представители пытаются убедить Россию позволить европейским государствам присоединиться к следующему раунду диалога по украинскому кризису. Ожидается, что встреча в Абу-Даби во вторник станет последней без полноправного участия Европы, пишет Politico.

    «Нам нужна Европа за столом переговоров», – заявил изданию неназванный американский чиновник. Он добавил, что предложение Вашингтона заключается во включении европейцев в дискуссию после текущей трехсторонней встречи. Американская сторона также поприветствовала телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину и отметила необходимость расширения прямых контактов между Европой и Москвой.

    Консультации в Абу-Даби проходят без участия европейских чиновников из-за возражений российской стороны, хотя посланники США планируют с ними советоваться. Первый день переговоров посвятят гарантиям безопасности для Украины и возможному пересмотру архитектуры европейской безопасности, а второй день – территориальным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

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    10 ноября 2026, 12:14 • Новости дня
    Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники

    Гражданин Германии задержан за убийство главного врача клиники в Новой Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в Новой Москве, передает ТАСС.

    «Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве нашли тело главврача частной клиники.

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    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    10 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    МИД Франции оценил слова Трампа об изменении границ Украины

    Глава МИД Франции Барро выступил за неизменность границ Украины

    МИД Франции оценил слова Трампа об изменении границ Украины
    @ Firas Abdullah/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма Украины как независимого государства.

    Глава французской дипломатии прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания, передает ТАСС.

    «Я не хочу интерпретировать [слова президента США]. Украина имеет форму, которая меня устраивает. Это форма независимого государства, которое само решило распоряжаться своим будущим, писать собственную историю», – сказал Барро.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в изменении границ Украины после завершения конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина с точки зрения географии уже другая страна, новые территориальные реалии очевидны и неоспоримы.

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    10 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Минченко: Делегация России в Абу-Даби подобрана для предметных переговоров

    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В российскую переговорную группу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли специалисты высочайшего уровня из разных ведомств – от дипломатов и военных до представителей спецслужб. Такой состав делегации отражает приоритеты и переговорную логику России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Состав российской делегации, во-первых, сильный. Во-вторых – весьма практически ориентированный», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что возглавляет переговорную группу Владимир Мединский – опытный дипломат, который традиционно руководит делегацией на таких переговорах.

    «В трехсторонней встрече в Абу-Даби также примут участие два профильных заместителя министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. Они способны детально раскрыть тему системы сдержек и противовесов в новой системе европейской безопасности», – продолжил собеседник.

    Политолог обратил внимание на широкое представительство Генштаба, который отвечает за оперативную работу и планирование военных операций. В состав переговорной группы вошли начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, а также первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

    «Начальник Главного управления Генштаба – это, по сути, руководитель военной разведки. Игорь Костюков – человек, который, что называется, на кончиках пальцев знает, что происходит», – заметил Минченко. Он также счел важным включение в состав делегации Алексея Комкова.

    «Это человек, пользующийся высоким личным доверием Владимира Путина. Ранее он возглавлял Службу собственной безопасности ФСБ, а сейчас руководит Службой оперативной информации и международных связей – фактически отвечает на Лубянке за международное направление. Соответственно, вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, для него профильные», – уточнил эксперт.

    «Таким образом, присутствие представителей Минобороны, МИД и Федеральной службы безопасности, а также тот факт, что в делегации люди очень высокого уровня, говорит, что цель поездки – не абстрактные разговоры, а обсуждение вполне конкретных вопросов», – заключил Минченко.

    Ранее стало известно, что переговорная группа России в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в переговорную группу входят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Также в составе экспертной группы в переговорах примут участие замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

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    10 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН Мельник предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом Владимиром Путиным в любой точке мира, в том числе в Антарктиде, но не в Москве, пишут украинские СМИ.

    «Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде – где угодно, но не в Москве», – цитирует Мельника «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным.

    В апреле Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на нейтральной территории, предложив США или Ближний Восток.

    В прошлом году Сибига отвергал приглашение Путина для Зеленского на переговоры в Москве.

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    9 ноября 2026, 21:18 • Новости дня
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова

    Правительство Ярославской области отказалось отменять концерт Киркорова

    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство Ярославской области не будет вмешиваться в организацию концерта Филиппа Киркорова в Ярославле, несмотря на обращения местных общественников к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой об отмене мероприятия, сообщили в областном руководстве.

    Организатор концерта и площадка «Арена-2000» являются самостоятельными частными организациями, а проведение подобных мероприятий регламентируется федеральным законодательством и не относится к компетенции региональных властей, пояснили ТАСС в областном правительстве.

    Власти подчеркнули, что органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний, если нет нарушений законодательства или угрозы общественной безопасности.

    Ранее ярославское отделение «Союза десантников России» и другие общественные организации обратились к главе Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой отменить концерт Киркорова, запланированный на 27 ноября.

    Поводом стал видеоролик, в котором певец в образе десантника разрывает тельняшку. Общественники сочли такое обращение со священными для десантников символами недопустимым в публичном пространстве.

    В обращении также отмечалось, что проведение концерта Киркорова в то время, «когда страна скорбит и сражается», аморально и может вызвать рост социальной напряженности, а также оскорбить чувства родственников погибших военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Главное управление разведки министерства обороны Украины включило Филиппа Киркорова в базу антироссийского портала.

    В пятницу час выступления Филиппа Киркорова на частных мероприятиях оценили в 20 млн рублей.

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    9 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    На Украине сообщили о гибели воевавшего против ВСУ брата советника Зеленского
    На Украине сообщили о гибели воевавшего против ВСУ брата советника Зеленского
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области на стороне российских войск в мае 2024 года погиб брат советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, пишут украинские СМИ.

    Как сообщает издание «Страна», 59-летний полковник Владимир Михайлович Подоляк погиб 19 мая 2024 года в поселке Кирилловка Запорожской области, передает РИА «Новости».

    В феврале 2024 года Михаил Подоляк признал наличие родственников в России, отвергнув их связь с ФСБ. Он отмечал, что многие украинцы имеют родных в России, но не обязательно поддерживают с ними контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе источник в российских силовых структурах сообщил о массовом захоронении погибших украинских военнослужащих прямо на боевых позициях в Запорожской области.

    В июле подполье сообщило об облавах Службы безопасности Украины на жителей Запорожской и Херсонской областей с родственниками в России.

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    9 ноября 2026, 21:26 • Новости дня
    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби

    Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби согласуют принципы урегулирования

    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «При этом понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Министр также поприветствовал решение американской стороны вынести на первый план повестки дня переговоров вопросы коллективной безопасности.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10–11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил позицию США об обсуждении гарантий безопасности на предстоящих переговорах в Абу-Даби.

    Лавров назвал естественным участие в переговорах заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной.

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