ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом

Минобороны: Российские военные поразили электроподстанцию под Киевом и сухогруз

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России поразили в районе населенного пункта Ирпень в Киевской области бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ, сообщает Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Новые Петровцы поражена электроподстанция Северная 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области.

В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз с военными грузами для украинской армии.

В среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.