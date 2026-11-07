Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом
Минобороны: Российские военные поразили электроподстанцию под Киевом и сухогруз
Российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе населенного пункта Новые Петровцы Киевской области и сухогрузу с военными грузами в Черном море, сообщило Министерство обороны.
Вооруженные силы России поразили в районе населенного пункта Ирпень в Киевской области бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ, сообщает Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новые Петровцы поражена электроподстанция Северная 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.
В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области.
В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз с военными грузами для украинской армии.
В среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.