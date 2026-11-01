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Командование ВСУ отправило офицеров на передовую для борьбы с дезертирством
ВСУ отправили офицеров на позиции в Харьковской области из-за дезертиров
Командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать на передовые позиции в Харьковской области офицерский состав, чтобы предотвратить случаи бегства солдат и сдачи в плен.
Украинское командование отправляет офицеров 1-го пограничного отряда на позиции для удержания личного состава от дезертирства, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
В силовых структурах отметили, что в районе поселка Приколотное Харьковской области 1-й пограничный отряд несет значительные потери.
«Командование 1-го пого отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен», – рассказал собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о разрешении командования ВСУ убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций в Сумской и Харьковской областях.
В четверг в российских силовых структурах заявили о массовом дезертирстве солдат новосформированной механизированной бригады украинских войск.
Ранее российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения спецоперации нескольких украинских офицеров.