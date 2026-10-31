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Командование ВСУ разрешило солдатам расстреливать дезертиров
Марочко: Командование ВСУ разрешило расстреливать дезертиров
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешило солдатам убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Ликвидация собственных побратимов в ВСУ – это уже распространенная практика на линии боевого соприкосновения. Такие случаи, о которых мне стало известно, зафиксированы в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике», – сказал Марочко ТАСС.
Он уточнил, что Киев пытается скрывать случаи расправ над дезертирами, однако попавшие в плен украинские солдаты часто рассказывают о них.
Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ ужесточило наказание за дезертирство из-под Орехова в Запорожской области и разрешило ликвидировать сослуживцев за попытки сбежать.
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