Марочко: Командование ВСУ разрешило расстреливать дезертиров

Tекст: Катерина Туманова

«Ликвидация собственных побратимов в ВСУ – это уже распространенная практика на линии боевого соприкосновения. Такие случаи, о которых мне стало известно, зафиксированы в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике», – сказал Марочко ТАСС.

Он уточнил, что Киев пытается скрывать случаи расправ над дезертирами, однако попавшие в плен украинские солдаты часто рассказывают о них.

Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ ужесточило наказание за дезертирство из-под Орехова в Запорожской области и разрешило ликвидировать сослуживцев за попытки сбежать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силовые структуры сообщили о массовом дезертирстве солдат новосформированной бригады ВСУ в Сумской области.

Дезертир ВСУ рассказал об отправке сослуживцев на верную смерть.



Командир ВСУ пригрозил объявить дезертиром убежавшего из горящего блиндажа.

