Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?0 комментариев
За ночь над Россией сбили 1214 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1214 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны.
Беспилотные летательные аппараты были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской областей, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областями, над Московским регионом, Башкирией и Удмуртией.
Атака дронов ВСУ в ночь на четверг на Московский регион стала одной из самых крупных в году. В сторону Московского региона направлялись 613 беспилотников. Над Калужской областью уничтожили 170 БПЛА.