Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине
На Украине масштабный сбой в расписании затронул 66 составов, при этом максимальное отставание от графика превысило восемь с половиной часов.
Железнодорожное сообщение столкнулось с серьезными трудностями, передает ТАСС. Согласно данным компании «Укрзализныця», в пути задерживаются 66 пассажирских рейсов.
Информация на онлайн-табло свидетельствует, что все указанные составы отстают от расписания на один час и более. Самая сложная ситуация зафиксирована на маршруте из Харькова в Рахов. Этот поезд задерживается более чем на восемь с половиной часов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад на Украине задержали более 40 пассажирских поездов.
Месяцем ранее масштабный сбой привел к отставанию от расписания свыше 110 железнодорожных составов.
В начале августа время ожидания некоторых рейсов превысило 12 часов.