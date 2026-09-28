Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

Tекст: Ольга Иванова

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

«Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится на освобожденной Россией части Херсонской области в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.