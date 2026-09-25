Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Дроноводы ВС России пресекли попытки прорыва ВСУ из Доброполья
Российские подразделения беспилотной авиации наносят удары по позициям и местам дислокации украинских сил в районе Доброполья, сообщило Минобороны.
Военнослужащие из 61-й бригады морской пехоты пресекают попытки украинской армии выбраться из окружения в населенном пункте Доброполье, указало ведомство в Max.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» наносят удары по пунктам временной дислокации и огневым точкам противника в ДНР.
Кроме того, российские силы пресекают попытки подразделений 4-й и 15-й бригад украинской национальной гвардии вырваться из окружения.
Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье.
В оперативный котел попали формирования 4-й и 15-й бригад украинской нацгвардии.
Накануне Министерство обороны опубликовало карту обстановки на данном участке фронта.