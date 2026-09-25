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Экс-футболиста «Анжи» Гасанова арестовали в Москве по делу о наркотиках
Гагаринский райсуд столицы заключил под стражу бывшего защитника махачкалинского клуба «Анжи» Шамиля Гасанова после обнаружения у спортсмена крупной партии запрещенных веществ, сообщил Мосгорсуд.
Гасанов арестован до 22 ноября, его обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, пояснили в инстанции, передает ТАСС.
По версии следствия, утром 22 сентября 2026 года бывший защитник забрал закладку в одном из столичных подъездов. Сразу после этого мужчину задержали сотрудники полиции.
Спортсмену 33 года, он выступал за команды «Анжи», «Динамо», «Енисей» и «Балтика». В чемпионатах России он провел 33 матча. С февраля 2026 года футболист играл за клуб «Муром» во Второй лиге.
Летом 2023 года пресса уже писала о возможном задержании защитника в Москве из-за наркотиков. Тогда адвокат футболиста опровергла эти слухи, заявив, что ее клиент находился в Узбекистане.
В июле Московский областной суд назначил блогеру Веронике Ярошик 13 лет колонии за сбыт запрещенных веществ.
В 2024 году суд в Краснодаре приговорил бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева к девяти с половиной годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.