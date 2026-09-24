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    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

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    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 15:50 • Новости дня

    Медведев спрогнозировал получение «Единой Россией» 349 мандатов в Госдуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев оценил результаты выборов в Государственную думу и спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Медведев перед совместным заседанием Бюро Высшего и Генерального советов партии провел встречу с кандидатами на руководящие посты в Государственной думе IX созыва, говорится в сообщении партии. Политик озвучил предварительные результаты голосования.

    «По тем данным, которые есть на настоящий момент, еще раз подчеркну – завтра будет решение на эту тему – «Единая Россия» получила около 58% голосов граждан. Наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Ну и всего мы исходим из того, что может получиться 349 мандатов», – заявил Медведев.

    Напомним, после обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» получила 57,97% голосов избирателей.

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы. Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе столицы.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    23 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Объявлена дата первого заседания Госдумы нового созыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва пройдет в среду 30 сентября.

    Информацию подтвердил источник РИА «Новости» во фракции «Единая Россия». «30 сентября состоится первое заседание Госдумы девятого созыва», – сообщил собеседник агентства.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы и другие совмещенные кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выборы в парламент являются важнейшим внутриполитическим событием.

    Ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва планируется провести до 19 октября.

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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

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    23 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на регулярные попытки противника прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов во время выборов в парламент страны.

    Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Он также отметил, что ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, сообщает РИА «Новости».

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о провале попыток киевского режима сорвать голосование. А глава ЦИК Элла Памфилова отметила спокойный ход избирательного процесса.

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    23 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рекордная активность избирателей продемонстрировала поддержку гражданами курса на развитие и укрепление России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства поблагодарил россиян за участие в выборах.

    «Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», – заявил глава государства. Президент обратил внимание на попытки противника помешать проведению голосования с помощью атак на Москву и другие российские регионы, передает ТАСС.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал Путин.

    Глава государства назвал число принявших участие в выборах граждан рекордным. «Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – подчеркнул президент.

    По его словам, голосование россиян на выборах в Государственную думу «связано с надеждами граждан на исполнение целей, которые перед нами стоят, по важнейшим направлениям развития и укрепления России», передает РИА «Новости».

    Путин отметил значительную роль правительства в решении поставленных задач. «От правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, много задач», – заявил он.

    По мнению президента, своим участием в выборах граждане проголосовали за реализацию этих задач.

    Напомним, голосование на выборах в Госдуму завершилось рекордной явкой в 56,6%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать избирательный процесс. В дни выборов неприятель совершил массированные налеты беспилотников на российские регионы.

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    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

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    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила в новом парламенте рекордные 355 мандатов из 450. Что стоит за этой динамикой, и почему избиратель проглосвал именно так, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

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    Результаты
    2 комментария Ещё голосования

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    21 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин отметил непростые условия выборов в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростых условиях при проведении голосования в приграничных и новых регионах страны.

    Председатель правительства на совещании с вице-премьерами указал на историческую значимость текущего года, отметив 120-летие первых выборов в Государственную Думу Российской Империи, передает РИА «Новости». По его словам, представительные органы власти исторически служили востребованным инструментом для преобразования страны.

    «Так было раньше, так есть и сейчас в каждом регионе, включая новые, Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, также приграничные российские субъекты, где голосование прошло в непростых условиях», – подчеркнул глава кабинета министров.

    В завершение выступления премьер-министр выразил благодарность всем участникам избирательного процесса. Он высоко оценил работу сотрудников комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей правоохранительных органов за ответственное отношение к обеспечению четкого соблюдения всех процедур.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах.

    Украинские войска атаковали избирательную инфраструктуру беспилотниками.

    Общественные наблюдатели зафиксировали успешное проведение голосования на новых территориях.

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    21 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли двух международных наблюдателей на выборах в Госдуму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский портал «Миротворец» внес в свою базу данных австрийского публициста Фло Осрайника и сербского политика Миляна Дамьяновича, работавших наблюдателями на российских выборах.

    Сведения о двух международных экспертах, работавших на выборах в Государственную думу России, появились в базе украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

    В списки ресурса попали публицист из Австрии Фло Осрайник и член Сербской радикальной партии Милян Дамьянович. Данные о них были опубликованы в понедельник.

    Администраторы сайта обвиняют наблюдателей в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в базу экстремистского сайта попал российский комедийный актер Сергей Писаренко.

    Летом создатели украинского портала включили в этот список политиков из Венгрии, Пакистана и Болгарии.

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    21 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Беглов заявил о рекордной явке на выборах в Петербурге

    Беглов: Явка на выборах в Петербурге стала самой высокой за 20 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активность избирателей на парламентских выборах в Петербурге превысила 54%, установив рекорд последних 20 лет, сообщил губернатор Александр Беглов.

    «Явка на берегах Невы превысила уровень парламентских выборов 2007 года. Сегодня утром эти результаты подтвердились уже после подсчета 70% голосов», – привела слова губернатора пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на выборах в Госдуму по партийным спискам проголосовали более 54% горожан, а по единому округу в Законодательное собрание – 53,5%. Процесс обработки бюллетеней еще продолжается. Окончательные цифры станут известны только после учета всех голосов.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о рекордной явке свыше 59% на выборах в Госдуму.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очень высокой активности избирателей в столице.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку показателем легитимности выборов.

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    21 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Избирком Белгородской области признал состоявшимися выборы губернатора региона

    Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы депутатов Государственной думы и главы региона состоявшимися и действительными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

    По его словам, голосование проходило досрочно с 13 по 17 сентября, а основные дни пришлись на период с 18 по 20 сентября, передает РИА «Новости».

    «Большая работа проделана, все избирательные комиссии сдали всю документацию, все 100% протоколов введены в систему ГАС «Выборы»… Выборы на территории Белгородской области признаны действительными и состоявшимися», – сообщил Лазарев на брифинге для журналистов.

    Секретарь избиркома Дмитрий Козлов добавил, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев одержал победу. Он набрал 65,97% голосов избирателей. Итоговая явка составила 63,39%.

    В мае президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В августе глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона.

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    21 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Ковальчук победил на выборах губернатора Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора, заручившись поддержкой более 67% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии.

    После завершения обработки 100% избирательных протоколов Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 67,54% голосов, передает РИА «Новости».

    Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, получивший поддержку 14,91% избирателей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Руслан Титов с результатом 8,05%.

    За Алексея Тимошкова из партии «Справедливая Россия» проголосовали 4,7% жителей региона. Кандидат от «Новых людей» Александра Казачкова получила 3,73% голосов.

    Напомним, Ковальчук временно исполнял обязанности главы Брянской области с мая 2026 года, сменив на этом посту Александра Богомаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской Народной Республики.

    На новом посту главной целью своей работы руководитель региона назвал безопасность населения.

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