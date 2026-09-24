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Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая
Блумберг признал российских друзей - Индию и Китай - лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем.
Bloomberg сделал прогноз, какие тренды ждут мировую экономику в разрезе 10 и 30 лет. По прогнозам аналитиков, в течение следующих 10 лет мировая экономика будет расти ниже, чем до начала пандемии - на 3,2% в год. Развитые экономики будут аутсайдерами роста: сначала будут расти всего на 1,7%, после 2035 года и вовсе лишь на 1,1%.
Особое внимание приковывает Китай и Индия. Блумберг прогнозирует существенное замедление темпов роста экономики Китая - до 3,6% в 2026–2035 годах по сравнению с 5,6% в 2016–2025 годах. После 2035 года аналитики ждут еще большего снижения темпов роста китайского ВВП. Причины - рост долга, демографическая ситуация, неблагоприятные перспективы экспорта.
При этом, Индия - новый лидер среди развивающихся рынков, считает Bloomberg. Темпы роста страны могут ускориться до 7,7% с 5,9%. Аргентина, Бразилия и Нигерия также, судя по всему, переживут более благоприятный период.
Доля стран с развитой экономикой в целом продолжит снижаться в мировом ВВП. В 1990-х годах на страны с развитой экономикой приходилось около 60% мировой экономической активности. В прошлом году этот показатель составлял около 40%, а к 2056 году, согласно долгосрочным прогнозам Bloomberg Economics, он снизится до менее чем 25%. При этом, доля Китая в мировой экономике достигнет пика на уровне около 20%, после чего в 2030-х годах начнет снижаться. А вот Индия отхватит гораздо больший кусок пирога, считают аналитики Bloomberg Economics.
В последнее время делать прогнозы даже на месяц довольно сложно, ситуация меняется стремительно и непредсказуемо. Однако долгосрочные прогнозы важны. Это крупные мазки ва, которые подсвечивают большие тренды и траектории движения экономики.
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«Долгосрочный прогноз работает как навигатор: при изменении условий маршрут пересчитывается, но общее направление понятно заранее. Шоки вроде пандемии меняют траекторию на несколько лет, но демография, долг и производительность задают ее на десятилетия.
Например, люди, которые выйдут на рынок труда в 2045 года, уже родились, поэтому демография на 20–30 лет вперед во многом известна. Такие прогнозы нужны тем, кто принимает решения с длинным горизонтом. В частности, пенсионным фондам и инфраструктурным инвесторам – у них горизонт в десятилетия. Правительствам – для планирования пенсионных систем и бюджетов. Компаниям – чтобы понимать, где будут рынки сбыта», - поясняет Ксения Бондаренко, доцент департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ. Ценность прогноза в том, чтобы понять, что нужно изменить, чтобы он не сбылся или что сохранить, чтобы сбылся, добавляет она.
Замедление темпов роста развитых экономик - это даже не прогноз, а структурный тренд. «Рост экономики складывается из трех источников: рабочей силы, капитала и производительности. У развитых стран все три слабеют», - говорит Бондаренко.
Она указывает на целый ряд проблем. Во-первых, это демография. «Население трудоспособного возраста в Японии, Германии, Италии, а также многих других странах ЕС, и Южной Корее сокращается. Одновременно растут расходы на пенсии и здравоохранение», - говорит Бондаренко. Во-вторых, долги развитых стран огромны. Во многих странах процентные платежи по госдолгу превышают расходы на обеспечение и на оборону, добавляет эксперт.
В-третьих, производительность после 2008 года растет медленно. «Сейчас идет бум ИИ – но вопрос остается, насколько это фундаментальная история и будет ли сохраняться инвестирование в среднесрочной перспективе», - замечает собеседник. Фрагментация торговли и энергетические проблемы ведут к росту расходов. Плюс оборона и энергопереход как приоритеты требуют больших расходов, а отдачу для роста – пока что – дают ограниченную, отмечает Бондаренко.
С замедлением китайской экономики приходится согласится, однако списывать ее со счетов еще очень рано. «Население страны сокращается с 2022 года, долговая нагрузка высокая, кризис на рынке недвижимости затянулся, давят дефляция и торговый конфликт с США. Поэтому 3,6% в среднем за 2026–2035 гг. – реалистичная оценка.
Однако недооценивать Китай не стоит. Он лидирует в электромобилях, батареях, солнечной энергетике и роботизации, и рост производительности здесь может удивить в лучшую сторону. Развитие финансового сектора и изменение структуры торговли может качественно улучшить структуру производства в Китае»,
- говорит Бондаренко.
Что касается Индии, то по темпам роста Индия действительно может стать лидером среди крупных экономик, однако по размеру экономики - нет. «Сегодня Китай примерно в четыре-пять раз больше, и на 30-летнем горизонте Индия скорее обгонит Японию и Германию, чем Китай. Демографическое преимущество Индии сработает, но только если стране удастся создавать миллионы рабочих мест в год. Узкие места – низкая занятость женщин, качество образования, инфраструктура, неравенство и бюрократия», - отмечает собеседник.
Что касается конкуренции Индии и Китая, то она процветает уже давно. «Две страны конкурируют за иностранные инвестиции и за лидерство в Глобальном Юге, к этому добавляется пограничный конфликт. У Индии большой торговый дефицит с Китаем, и она активно защищает свой рынок. При этом модели у них разные: Китай – это промышленность и экспорт, а Индия пока больше опирается на услуги и внутренний спрос. Поэтому они скорее конкуренты, чем зеркальные соперники», - говорит Бондаренко.
Но успех АСЕАН, куда смещается центр тяжести экономики, будет зависеть от точек соприкосновения Китая и Индии. И обе страны уже поняли, что, выгоднее объединиться.«Китай и Индия скорее станут партнерами в своем регионе. Соперничество у них было раньше, сейчас же экономические связи налаживаются, судя из того, что мы видим», - говорит Вячеслав Благирев, директор по инновационному развитию продуктов ФГ «Финам».В этом плане выбор Россией в числе друзей Китая и Индии очень удачлив. «Азия – главный растущий рынок энергоресурсов, продовольствия и металлов, и спрос на энергию в Индии, вероятно, будет расти быстрее всех. Но есть и риски: асимметрия торговли, слабая диверсификация, сложности в международных расчетах и санкционное давление», - говорит Бондаренко.
«Это сотрудничество может быть взаимовыгодным, для этого есть все условия. Россия - это богатая страна, практически полного цикла. Конечно, нам выгодно общаться с большими рынками сбыта, которые не обременены предвзятостью в отношении нашей страны и строить понятное бизнес партнерство», - говорит Благирев.
Среди долгосрочных трендов эксперт выделяет также активное развитие беспилотников в гражданской сфере, плюс тренд на продовольственный и технологический суверенитет в мире.
Бондаренко отмечает тренд на трансформацию архитектуры мировой финансовой системы в пользу расчетов в национальных валютах, тренд на развитие цифровых валют центральных банков, многосторонних инициатив и роли криптовалют. Также продолжится борьба за ресурсы для энергоперехода и ИИ – критические металлы и электроэнергию, заключает эксперт НИУ ВШЭ.