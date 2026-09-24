Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.0 комментариев
В России создали первый портативный рентгеновский томограф
В России создали портативный рентгеновский томограф весом менее пяти килограммов
Российская компания Smart Engines разработала первый портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования весом менее пяти килограммов.
В основе устройства лежат алгоритмы компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Система автоматически определяет положение источника излучения и получает 3D-реконструкцию по 10–15 кадрам, что в 100 раз меньше, чем в классической томографии, сообщает РИА «Новости».
Компания вложила в разработку 500 млн рублей собственных средств. В настоящее время томограф проходит исследования в медицинских и ветеринарных учреждениях. Первые результаты показали, что устройство позволяет локализовать крупные инородные объекты, включая осколки.
Главным открытием проекта стало получение полноценной томографической 3D-реконструкции с помощью существующей приборной базы. Устройство может применяться в выездной медицине, санитарном транспорте, зонах чрезвычайных ситуаций и труднодоступных территориях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном росте производства медицинского оборудования в столице.
В феврале российская разработка вошла в топ мирового рейтинга ИИ-автопилотов для сельхозтехники.