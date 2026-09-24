В России создали первый портативный рентгеновский томограф

В России создали портативный рентгеновский томограф весом менее пяти килограммов

Tекст: Мария Иванова

В основе устройства лежат алгоритмы компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Система автоматически определяет положение источника излучения и получает 3D-реконструкцию по 10–15 кадрам, что в 100 раз меньше, чем в классической томографии, сообщает РИА «Новости».

Компания вложила в разработку 500 млн рублей собственных средств. В настоящее время томограф проходит исследования в медицинских и ветеринарных учреждениях. Первые результаты показали, что устройство позволяет локализовать крупные инородные объекты, включая осколки.

Главным открытием проекта стало получение полноценной томографической 3D-реконструкции с помощью существующей приборной базы. Устройство может применяться в выездной медицине, санитарном транспорте, зонах чрезвычайных ситуаций и труднодоступных территориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном росте производства медицинского оборудования в столице.

В феврале российская разработка вошла в топ мирового рейтинга ИИ-автопилотов для сельхозтехники.