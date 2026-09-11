Ученые спрогнозировали усиление глобального потепления из-за природных факторов

New Scientist: Природные процессы усилят глобальное потепление на 30%

Tекст: Елизавета Шишкова

Ученые выяснили, что природные обратные связи способны усилить глобальное потепление на 20-30% к концу столетия, передает New Scientist. Исследование показало, что эти процессы дополнительно повысят температуру планеты на 0,2-0,4 градуса Цельсия к 2100 году.

«Это означает, что мы превысим порог глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия больше, чем предполагали, со всеми вытекающими отсюда дополнительными рисками», – заявил Тим Лентон из Эксетерского университета в Британии. Специалисты оценили выбросы от четырех основных природных факторов, включая таяние вечной мерзлоты в Арктике.

Второй фактор связан с водно-болотными угодьями, которые выделяют больше метана при повышении температуры. Аналогичные процессы приводят к дополнительным выбросам из прудов и озер. Четвертая обратная связь возникает из-за более жаркого воздуха и сухого климата, что увеличивает частоту лесных пожаров.

Значительная часть этого дополнительного потепления уже неизбежна, отмечают исследователи. Даже если выбросы начнут снижаться прямо сейчас, природные процессы добавят 0,2 градуса к концу века. Земля уже нагрелась почти на 1,4 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, а август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ООН заявили о неизбежном превышении установленного Парижским соглашением температурного предела в полтора градуса Цельсия.

Глобальное потепление более чем в два раза повысило вероятность возникновения масштабных лесных пожаров.

Дальнейший рост температур спровоцирует разрушительный парниковый эффект с необратимыми последствиями для всей планеты.