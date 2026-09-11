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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

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    11 сентября 2026, 11:30 • Новости дня

    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море

    The War Zone: Хуситы захватили стратегический порт Моха

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поддерживаемые Ираном бойцы заняли ключевую гавань на юго-западе Йемена и два важных острова, усилив давление на мировые нефтяные рынки.

    Вооруженные формирования вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из города, расположенного в 80 км от пролива, пишет The War Zone. Заместитель председателя Президентского руководящего совета Йемена Тарик Салех подтвердил потерю позиций.

    «Объединенные силы сформировали командный центр к югу от города Моха после прорыва хуситов по различным боевым направлениям под шквальным огнем», – заявил Салех. Остальные заявления сторон сводятся к тому, что наступление координировалось Тегераном с использованием новейших вооружений.

    Помимо материковой базы, повстанцы предположительно овладели островами Перим и Зукар. Первый находится в самом узком месте пролива, менее чем в трех километрах от побережья. Второй остров позволяет полностью контролировать судоходные пути в Красном море.

    На фоне этих событий стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, достигнув 107 долларов. Эксперты отмечают, что блокада вынуждает суда идти в обход через Суэцкий канал, что значительно увеличивает транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы объявили об установлении контроля над городом Моха и всеми островами в Красном море.

    Месяцем ранее движение «Ансар Алла» нанесло массированный ракетный удар по этому стратегическому порту.

    Летом власти Ирана попросили хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для введения морской блокады Саудовской Аравии.

    9 сентября 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Иран готовится к военной эскалации с США

    NYT: Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады

    Власти Ирана сигнализируют о готовности к эскалации конфликта с Соединенными Штатами на фоне растущего экономического давления и усиления американской блокады нефтяного экспорта.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне растущих экономических проблем и опасений потери контроля над Ормузским проливом, передает The New York Times. Американская блокада практически лишила Иран возможности экспортировать нефть, что является главным источником доходов страны. В ответ на это Тегеран рассматривает эскалацию как основной рычаг давления на Соединенные Штаты.

    В минувшую субботу Иран заявил об атаке на два американских военных корабля с использованием баллистических ракет. В ответ силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. На следующий день главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Отныне на любую агрессию против интересов и безопасности Ирана будет дан более быстрый, тяжелый и болезненный ответ».

    Вскоре секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи объявил о планах по созданию «запретной зоны» для судоходства в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что Иран намерен усилить военное противостояние, стремясь избежать полномасштабной войны, но рассчитывая на рост мировых цен на нефть. Иранские официальные лица выражают готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке, однако президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к диалогу, предпочитая стратегию экономического удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь иранского Совета безопасности Мохсен Резаи пригрозил перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении американских ударов.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф допустил возобновление судоходства исключительно при соблюдении условий Тегерана.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 00:09 • Новости дня
    Пакистан призвал Иран «обуздать хуситов из Йемена» из-за Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Пакистан направил от Саудовской Аравии предупреждение Ирану с требованием обуздать своих союзников-хуситов из Йемена после того, как они усилили нападения на королевство.

    «Предупреждение Пакистана в адрес Ирана имеет значительный вес в связи с его оборонным соглашением с Саудовской Аравией и Турцией», – передает Reuters.

    Во вторник 8 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе в Хамис-Мушайте и нефтяной инфраструктуре в близлежащих городах, ранив 73 человека. Это одна из крупнейших атак на Саудовскую Аравию с начала американо-израильской войны против Ирана в феврале.

    Представитель хуситов Яхья Сари заявил в среду, что саудовские военные самолеты за последние 12 часов нанесли 54 авиаудара по различным провинциям Йемена, добавив, что они «не останутся без ответа и наказания».

    Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что нападения на Саудовскую Аравию могут привести к заключению соглашения о совместной безопасности с участием Эр-Рияда, Анкары и Исламабада.

    «Агрессия в отношении одной страны будет рассматриваться как агрессия в отношении всех трех стран», – заявил Асиф в эфире пакистанского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы в конце августа совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

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    9 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Панамский танкер с мазутом атакован у берегов Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В территориальных водах Ирака был нанесен удар по танкеру с мазутом, следовавшему под флагом Панамы, судно получило повреждения корпуса, сообщило иракское министерство транспорта.

    Танкер с мазутом, шедший под флагом Панамы, подвергся атаке в территориальных водах Ирака, передает РИА «Новости». «Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся удару со стороны неустановленного источника, находясь в территориальных водах Ирака, в результате чего корпус судна получил повреждения», – цитирует Иракское агентство новостей сообщение министерства транспорта страны.

    Согласно данным ведомства, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Утечки мазута в воду не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские военные обстреляли судно под флагом Панамы у берегов Ирана.

    В июле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании зафиксировал происшествие с коммерческим танкером в Оманском заливе. А весной танкер под флагом Багамских Островов получил повреждения из-за взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр.

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    10 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    США дистанцировались от санкций союзников против Израиля

    Politico: Вашингтон не стал вмешиваться в санкции союзников против Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белый дом решил не вмешиваться в политику союзников, которые ввели экономические ограничения против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Администрация президента США Дональда Трампа заняла выжидательную позицию в отношении санкций Британии, Франции и Канады против израильских поселений, пишет Politico. Вашингтон старается избегать публичных конфликтов с союзниками накануне промежуточных выборов.

    Американский чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил этот подход. «Нам не нужно ввязываться в каждую ссору между союзниками. Израиль может постоять за себя, и они это сделают», – заявил источник издания.

    Госсекретарь Марко Рубио накануне отметил, что США не планируют вводить собственные рестрикции, но и не стал осуждать действия партнеров. По словам экспертов, такая стратегия позволяет Белому дому сохранить баланс между поддержкой Израиля и недовольством политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Сам Дональд Трамп уклонился от резких заявлений, пообещав лишь обсудить ситуацию с израильской стороной. При этом ряд республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность действиями союзников и призвали ввести ответные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении израильских поселений.

    В конце августа сотни бывших израильских генералов потребовали от правительства остановить насилие поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от американского мирного плана подорвал доверие союзников к политике Вашингтона.

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    8 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский подводный беспилотник

    КСИР: Иранские военные захватили американский подводный беспилотник Dive-LD

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный беспилотник Dive-LD, принадлежащий американской армии, во время сложной разведывательной операции у Ормузского пролива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Иранские военные перехватили передовой подводный аппарат американской армии у Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на входе в стратегически важный морской путь.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ходе сложных разведывательно-оперативных действий смогли захватить один из наиболее передовых подводных беспилотных аппаратов американской армии», – рассказали в пресс-службе КСИР.

    Уточняется, что иранским военным удалось взять под контроль беспилотник модели Dive-LD. Других подробностей операции пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В конце августа военные сбили разведывательный дрон США MQ-9 в этом же регионе. Весной Корпус стражей исламской революции расширил зону своих операций в данной акватории в десять раз.

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    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    8 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

    Fars: Иранские военные сбили американский дрон MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1, сообщило агентство Fars.

    По информации Fars, инцидент произошел в воздушном пространстве над стратегически важным Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-1, находившийся над стратегическим районом Ормузского пролива, был обнаружен средствами ПВО юго-восточного направления армии Ирана и ликвидирован», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

    Днем ранее иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над этими водами.

    В конце мая силы противовоздушной обороны Ирана уничтожили многоцелевой дрон США MQ-1 Predator.

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    9 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов

    Стоимость барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов впервые за шесть недель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые почти за шесть недель преодолела отметку в 100 долларов после серии ударов по нефтяной инфраструктуре и судам на Ближнем Востоке.

    Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 97,89 доллара по итогам торгов, а в среду утром кратковременно превысила 100 долларов. В последний раз цены на нефть находились на таком уровне почти шесть недель назад, передает Associated Press.

    Поводом для скачка послужили атаки на нефтяную инфраструктуру и суда в ближневосточном регионе. Американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в ответ на попытки ракетных атак на военный корабль ВМС США. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран, подожгли нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

    Рост цен на нефть влечет удорожание бензина, дизельного топлива и авиакеросина, что увеличит стоимость перевозок, в том числе свежих продуктов питания, мебели и бытовой техники.

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    9 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал гарантии ненападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива условием для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

    «Российская Федерация исходит из того, что для восстановления полноценного осуществления проверочной деятельности в Иране требуются по-настоящему надежные гарантии от США и Израиля о невозобновлении применения силы или угрозы таковой», – приводит РИА «Новости» слова Ульянова на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

    Он отметил, что важную роль в этом процессе мог бы сыграть генеральный директор организации Рафаэль Гросси в ходе контактов с заинтересованными сторонами.

    В июне 2025 года и в конце февраля 2026 года иранские ядерные объекты подверглись атакам. Тегеран возложил ответственность за эти удары на США и Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. До этого, в июне, госсекретарь США Марко Рубио  предупредил о возможном ответе Вашингтона из-за нежелания Тегерана принимать специалистов МАГАТЭ.

    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    8 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Иран решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Ирана собираются направить доходы от сборов за проход в Ормузском проливе на восстановление пострадавшей от конфликта с США инфраструктуры и укрепление обороны, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента страны Хасан Гашгави.

    Гашгави заявил, что принят новый законопроект, который распределяет доходы от реализации на укрепление обороны и инфраструктуры, передает РИА «Новости». Приоритет получат провинции, которые были вовлечены в военные действия, а также острова стратегической значимости, морская инфраструктура и ПВО.

    Документ запрещает проход судов США, Израиля и других враждебных государств. Кроме того, через пролив нельзя будет перевозить любые грузы, связанные с Израилем. Нарушителям грозят штрафы в размере до 20% от стоимости груза.

    Контроль за судоходством и обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе ляжет на правительство Ирана. Оно будет действовать совместно с вооруженными силами республики.

    В начале августа парламентская комиссия Ирана одобрила закрытие Ормузского пролива для кораблей недружественных стран.

    Иранские власти закрыли проход через эту акваторию для любых военных кораблей.

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    9 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    В Иране сообщили о взрывах вблизи порта Джаск в Ормузском проливе

    IRIB: Вблизи порта Джаск в Ормузском проливе раздались взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрывы произошли со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    В районе иранского портового города Джаск со стороны Ормузского пролива раздались мощные взрывы, говорится в сообщении IRIB, передает РИА «Новости». «Несколько минут назад взрывы прозвучали вблизи города Джаск со стороны Ормузского пролива», – сообщила гостелерадиокомпания.

    Иранское телевидение не приводит подробностей случившегося.

    В начале сентября американские военные атаковали два иранских правительственных танкера в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее капитан другого коммерческого судна сообщил о звуках двух взрывов в этой акватории.

    В середине июля Центральное командование вооруженных сил США нанесло серию ракетных ударов по портовому городу Джаск.

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    9 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия со стороны Израиля

    Армия Ливана: Израиль нарушил перемирие 7,7 тыс. раз с июня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество нарушений режима прекращения огня на юге Ливана со стороны израильских войск превысило 7,7 тыс. с момента подписания рамочного соглашения 26 июня, заявили в армии Ливана.

    В заявлении ливанского военного командования отмечается, что действия Израиля вызывают новую волну перемещения мирных граждан из зон безопасности, передает ТАСС.

    «Неоднократные нападения оккупационных сил, особенно в последние дни в провинции Набатия, привели к новой волне перемещения мирного населения из южных районов, обозначенных как зоны безопасности», – подчеркивается в документе. Военные добавили, что подобные инциденты подрывают доверие к армии Ливана на международном и внутреннем уровнях.

    Командование опровергло заявления Израиля о неспособности ливанских сил обеспечить безопасность в пилотных зонах. После взятия под контроль территорий в июле военные создали блокпосты и наблюдательные пункты, предотвратив присутствие вооруженных групп. В ходе проверок изъято значительное количество оружия, включая ракеты, беспилотники и минометы.

    Ливанские военные также предприняли шаги для возвращения гражданских лиц, расчистив 12 км дорог. Тем не менее из-за разрушения 85% домов израильскими силами в город Заутар-эль-Гарбия смогли вернуться лишь 16% жителей.

    В конце июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил ливанской армии взять под контроль участки в двух пилотных зонах.

    В середине августа президент Ливана Джозеф Аун осудил продолжающиеся израильские нападения на южные территории страны.

    Позже массированные удары израильских войск белым фосфором спровоцировали масштабные пожары на аграрных территориях юга Ливана.

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    10 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море, заявил член политбюро движения Хузам аль-Асад.

    По словам представителя хуситов, успешное наступление состоялось после ожесточенных боев с проправительственной армией, передает РИА «Новости».

    «Город Моха был полностью взят под контроль нашими силами, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море», – заявил аль-Асад.

    В начале августа мятежники атаковали йеменский порт Моха.

    Позже движение нанесло масштабный удар по позициям саудовских военных в этом районе.

    В середине прошлого месяца повстанцы уничтожили десантный корабль Саудовской Аравии у побережья города.

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    10 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    Алжир объявил о закрытии своего неба для самолетов ОАЭ

    Алжир запретил полеты военных и гражданских самолетов ОАЭ в своем небе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство национальной обороны Алжира приняло решение закрыть воздушное пространство страны для всех военных и большинства гражданских самолетов Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ограничения вступают в силу с 00.00 по местному времени (02.00 мск) 11 сентября, передает ТАСС. Запрет распространяется на прилет и вылет всех военных и гражданских бортов с регистрацией ОАЭ. «Исключение составят гражданские коммерческие рейсы ОАЭ, выполняемые в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и из него», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

    Уточняется, что коммерческие пассажирские перевозки продолжат выполняться в штатном режиме. Исключение для этих рейсов будет действовать до конца года, когда истечет срок соответствующего контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Алжира разорвали дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Ранее Главное управление гражданской авиации ОАЭ частично закрыло воздушное пространство страны.

    Незадолго до этого Абу-Даби покинул Организацию стран-экспортеров нефти.

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    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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