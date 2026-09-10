Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.12 комментариев
Хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море
Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море, заявил член политбюро движения Хузам аль-Асад.
По словам представителя хуситов, успешное наступление состоялось после ожесточенных боев с проправительственной армией, передает РИА «Новости».
«Город Моха был полностью взят под контроль нашими силами, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море», – заявил аль-Асад.
В начале августа мятежники атаковали йеменский порт Моха.
Позже движение нанесло масштабный удар по позициям саудовских военных в этом районе.
В середине прошлого месяца повстанцы уничтожили десантный корабль Саудовской Аравии у побережья города.