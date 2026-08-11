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Хуситы из Йемена заявили об ударах по саудовским силам в Мохе и Марибе
Хуситы заявили об ударах по саудовским силам в Мохе и Марибе
Йеменское движение «Ансар Аллах» провело масштабную атаку баллистическими ракетами и беспилотниками по позициям военных Саудовской Аравии в районе Моха и провинции Мариб, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Вооруженные силы Йемена <....> смогли нанести удары по скоплениям объектов саудовского противника, складам его оружия и штабам командования в районе Моха, а также лагерю Тадауин в провинции Мариб, используя множество баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в сообщении Сариа в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Он уточнил, что удары хуситов были точными и привели к «десяткам убитых и раненых, среди которых саудовцы».
Представитель хуситов добавил, что движение продолжит военные действия против сил Эр-Рияда. Повстанцы обвинили саудовскую сторону в стремлении к эскалации конфликта и призвали йеменцев, выступающих на стороне коалиции, сложить оружие.
Напомним, в июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Позже повстанцы совершили налет беспилотниками на инфраструктуру саудовского порта Янбу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы 5 августа заявили о ракетном ударе по саудовскому танкеру в Красном море. Чуть позже, 9 августа, они сообщили об ударе беспилотником по НПЗ Aramco в Джизане.