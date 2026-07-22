Tекст: Антон Антонов

Хегсет выступил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что через комитет прошло пять пакетов дополнительного финансирования, в рамках которых Киеву направлялись боеприпасы из арсеналов США. Планировалось последующее восполнение в соотношении один к одному.

«Однако пополнять запасы пытались через тот же медленный бюрократический процесс, поэтому своевременно заменить переданные боеприпасы не удалось. Тем временем угрозы по всему миру игнорировались», – сказал Хегсет.

Хегсет также подчеркнул, что финансирование министерства обороны США не было приоритетом для администрации Байдена.

Хегсет заявил, что Сенату США следует сосредоточиться на снабжении американских вооруженных сил, а не украинских.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет уже заявлял об истощении запасов боеприпасов США из-за отправок на Украину.

В Пентагоне признали угрозу боеготовности американских сил из-за проблем с пополнением складов вооружений на фоне военной помощи Киеву.