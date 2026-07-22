Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Хегсет: При Байдене США не смогли восполнить переданные Украине боеприпасы
Администрация бывшего президента США Джо Байдена передавала на Украину боеприпасы из американских запасов, которые Вашингтон не смог вовремя восстановить, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Хегсет выступил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что через комитет прошло пять пакетов дополнительного финансирования, в рамках которых Киеву направлялись боеприпасы из арсеналов США. Планировалось последующее восполнение в соотношении один к одному.
«Однако пополнять запасы пытались через тот же медленный бюрократический процесс, поэтому своевременно заменить переданные боеприпасы не удалось. Тем временем угрозы по всему миру игнорировались», – сказал Хегсет.
Хегсет также подчеркнул, что финансирование министерства обороны США не было приоритетом для администрации Байдена.
Хегсет заявил, что Сенату США следует сосредоточиться на снабжении американских вооруженных сил, а не украинских.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет уже заявлял об истощении запасов боеприпасов США из-за отправок на Украину.
В Пентагоне признали угрозу боеготовности американских сил из-за проблем с пополнением складов вооружений на фоне военной помощи Киеву.