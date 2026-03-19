Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что американские боеприпасы должны использоваться для нужд США, а не отправляться на Украину.
Соединенные Штаты должны применять свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, нынешняя ситуация связана с политикой Джо Байдена, в результате которой запасы боеприпасов США были истощены из-за отправок не собственным вооруженным силам, а на Украину, передает РИА «Новости».
Хегсет отметил, что при анализе любых возникающих проблем решение зачастую сводится к одной рекомендации – «отправьте это Украине». Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Вашингтон должен использовать боеприпасы для своих собственных интересов, а не поставлять их за рубеж.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть дней конфликта с Ираном обошлись Вашингтону в 11 млрд долларов. Причем военным США впервые пришлось использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов и баллистических ракет.
Ранее Пентагон запросил 200 млрд долларов на военные действия с Ираном.