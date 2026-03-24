Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.2 комментария
TWZ сообщил о ключевых испытаниях новых систем F-22 и B-52
В США впервые показали новейшие внешние топливные баки и инфракрасные сенсорные контейнеры для F-22, а также новую ядерную крылатую ракету AGM-181A.
Испытательные полеты с участием истребителя F-22 с новыми внешними баками и инфракрасными сенсорными контейнерами, а также бомбардировщика B-52H с крылатыми ракетами AGM-181A LRSO прошли над пустыней Мохаве, передает TWZ.
Фото испытаний опубликовал авиационный фотограф Джарод Хэмилтон.
F-22 получил так называемые стелс-баки и новые сенсорные контейнеры, которые входят в пакет модернизации «Raptor 2.0». Представитель Lockheed Martin сообщила, что новые баки имеют низкое сопротивление и могут не сбрасываться даже в бою, что позволяет сохранять маневренность и скрытность. Сенсорные контейнеры повышают эффективность обнаружения стелс-целей, особенно актуальных для Индо-Тихоокеанского региона. Интеграция новых систем продолжается, сроки их поступления в войска пока не раскрываются.
B-52H впервые был замечен с двумя опытными образцами AGM-181A LRSO – новейшей ядерной крылатой ракетой, которая должна заменить существующие AGM-86B. AGM-181A оснащается модернизированной термоядерной боеголовкой W80-4, которая обеспечивает повышенную безопасность и надежность. Ожидается, что ракета поступит на вооружение в 2030 году, при этом серийное производство начнется с 2027 года. Окончательными носителями ракеты станут B-52H и перспективный B-21 Raider.
Масштабные испытания проходят на фоне ускоренного внедрения новых авиационных технологий ВВС США, включая B-21, истребитель шестого поколения F-47 и беспилотники CCA, которые будут приняты на вооружение в ближайшие 15–20 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский фотограф-любитель Иэн Реккио в Калифорнии сфотографировал бомбардировщик B-52H с подвешенными под крыльями новыми крылатыми ракетами AGM-181A LRSO с ядерным боезарядом.
Военно-воздушные силы США 17 января провели второй испытательный полет стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.
Истребитель пятого поколения F-22 Raptor эксплуатируется только в США и состоит на вооружении ВВС и Национальной гвардии, а его серийное производство завершилось после выпуска 187 машин.