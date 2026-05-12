Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо заявил, что продление всеобщей мобилизации на Украине свидетельствует о неспособности Киева удерживать фронт без постоянного пополнения армии, передает ТАСС. Он отметил, что украинские власти не видят альтернативы удержанию линии соприкосновения, кроме как за счет регулярного привлечения новых людей в вооруженные силы.

Сальдо подчеркнул, что нынешнее продление военного положения и мобилизации отражает растущий кризис кадрового состава в ВСУ. По его словам, Киев ужесточает правила, расширяет перечень подлежащих призыву, усиливает давление на тех, кто уклоняется, и применяет цифровой контроль, а также вводит ограничения для тех, кто не реагирует на повестки.

Он указал, что усиление контроля за мобилизацией проявляется в работе территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. Глава региона также обратил внимание на изменение поведения иностранных наемников на Украине. «Когда иностранцы понимают, что им могут не заплатить, не выдать нормальный контракт, бросить на передовой и забыть, желающих становится меньше», – заявил Сальдо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении всеобщей мобилизации на 90 дней.

Правительство Украины рассматривает возможность снижения квоты на освобождение от призыва для сотрудников критически важных предприятий.