В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
Соглашение о прекращении огня на Украине ко Дню Победы потребовало двухдневных напряженных телефонных консультаций с американской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Остановка боевых действий обсуждалась крайне напряженно, передает РИА «Новости».
Инициатива лидера США подразумевала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом в формате тысяча на тысячу.
«Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто», – заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам российского чиновника, регулярные телефонные контакты подтверждают постоянное участие Вашингтона в процессе урегулирования ситуации.
Представитель Кремля при этом назвал несерьезным указ Владимира Зеленского, символически «разрешающий» проведение парада в российской столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны согласовали прекращение огня до 11 мая включительно.
Москва поддержала инициативу Дональда Трампа об обмене пленными в формате «тысяча на тысячу».
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал откровенной клоунадой указ Владимира Зеленского о параде в Москве.