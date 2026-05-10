Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате беспилотников со стороны Ирана
Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов сбили два беспилотника, направлявшихся с территории Ирана, передает РИА Новости. Как указало министерство обороны ОАЭ, инцидент произошел 10 мая 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая средства ПВО ОАЭ перехватили две баллистические ракеты и три беспилотника из Ирана.
Четвертого мая системы защиты сбили 12 баллистических ракет и четыре дрона.
В начале апреля эмиратские военные нейтрализовали 50 запущенных с иранской территории беспилотных аппаратов.