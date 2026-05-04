Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.
Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив
Исламская республика установила жесткий контроль над Ормузским проливом, пообещав атаковать любые торговые и военные суда в случае пересечения акватории без предварительного разрешения.
Иранские войска сохраняют полный контроль над Ормузским проливом и требуют координировать любые перемещения, передает ТАСС.
Командующий центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул необходимость соблюдения установленного порядка.
«Мы всеми силами обеспечиваем безопасность Ормузского пролива и управляем ситуацией», – заявил иранский военачальник.
Он также призвал торговые суда и нефтяные танкеры избегать самостоятельных действий. По словам Абдоллахи, любые иностранные военные, особенно армия США, столкнутся с ударами при попытке войти в пролив без разрешения Тегерана.
