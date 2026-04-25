UKMTO: Возле побережья Сомали неизвестные захватили танкер
Группа неизвестных лиц перехватила управление торговым судном у берегов Сомали и направила его в южном направлении.
Инцидент произошел в 83 километрах к северо-востоку от сомалийского города Марейо, передает РИА «Новости». По данным Управления морских торговых операций Британии (UKMTO), злоумышленники взяли танкер под свой контроль.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 45 морских милях (83 километрах) к северо-востоку от Марейо, Сомали», – говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время захваченное судно находится примерно в 142 километрах к югу от места первоначального нападения.
Вооруженные группировки сомалийских пиратов регулярно совершают подобные атаки на морские суда с начала 2000-х годов с целью получения выкупа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сомалийские пираты в конце прошло года захватили шедший под мальтийским флагом танкер в Индийском океане.
В марте 2024 года злоумышленники напали на бангладешский сухогруз Abdullah у берегов Сомали. В январе того же года неизвестные перехватили либерийское грузовое судно MV Lila Norfolk с индийским экипажем.