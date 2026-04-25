NYT сообщила о разрешении США оплатить адвоката Мадуро
Власти США разрешили правительству Венесуэлы оплатить адвоката для президента страны Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо адвоката Южного округа штата Нью-Йорк Джея Клейтона.
Власти США разрешили Каракасу оплатить услуги адвоката для президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, сообщает RT со ссылкой на публикацию The New York Times. Разрешение было получено через внесение изменений в лицензии Министерства финансов США, о чём стало известно из письма юриста Южного округа штата Нью-Йорк Джея Клейтона.
В статье говорится: «Министерство финансов США выдало изменённые лицензии, которые позволят адвокатам... Мадуро и его жены Силии Флорес получать платежи от правительства своей страны». Эта мера позволяет оплатить юридическую защиту Мадуро и Флорес в Соединённых Штатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский суд отказался прекращать уголовное дело против Николаса Мадуро из-за заблокированных средств на оплату адвокатов. Ранее бывший президент Венесуэлы заключил соглашение с известным юристом Барри Поллаком. Власти Соединенных Штатов предъявили политику и его супруге Силии Флорес обвинения в наркотерроризме.