Суд в США отказался закрывать дело против Мадуро

Судья Элвин Хеллерстайн в США отказался прекращать уголовное дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, несмотря на то что власти Соединенных Штатов заблокировали им доступ к государственным средствам для оплаты адвокатов, передает РИА «Новости». В ответ на ходатайство защиты судья заявил: «Я не собираюсь закрывать это дело на этом основании».

В Нью-Йорке прошло очередное заседание суда по делу Мадуро и Флорес, на котором защита пыталась добиться снятия обвинений в связи с невозможностью оплатить услуги адвокатов из-за санкций.

На заседании в суде Мадуро и Флорес отвергли все обвинения и заявили о своей невиновности. Защита настаивает, что ограничение доступа к средствам нарушает их право на защиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николаса Мадуро содержат в одиночной камере размером два на три метра в тюрьме Бруклина. Его выпускают из камеры только на один час три раза в неделю.

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал об отсутствии у адвокатов претензий к условиям содержания политика. Президент Венесуэлы в зале суда назвал себя военнопленным.

Министерство иностранных дел России призвало американское руководство освободить захваченного венесуэльского лидера.