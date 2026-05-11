Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Полиция Вены начала расследование из-за граффити на памятнике советским солдатам
Власти Австрии начали расследование после того, как на памятнике советским солдатам-освободителям на Шварценбергплац в центре Вены были обнаружены граффити.
Инцидент произошел в ночь на 9 мая, сообщили в пресс-службе земельной полиции, передает РИА «Новости». «Начато расследование в отношении неизвестных лиц, поскольку в ночь на памятник были нанесены граффити», – подчеркнули в ведомстве.
Памятник был оперативно очищен после обнаружения следов вандализма. В полиции уточнили, что к расследованию привлечено Земельное управление по защите государства и борьбе с экстремизмом.
Монумент советским воинам-освободителям был открыт в августе 1945 года и посвящен памяти солдат Красной армии, павших при освобождении Австрии от нацизма.
Ранее вандалы осквернили памятник в Амстердаме в День памяти жертв Второй Мировой.
В апреле посольство России в Вене получило информацию об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф.
В декабре вандалы осквернили могилу советских солдат в Софии.