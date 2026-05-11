Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.4 комментария
Пытавшийся скрыться от полиции водитель каршеринга устроил ДТП в Москве
Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и попал в аварию, пытаясь скрыться от патрульных машин, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«Полицейскими было организовано преследование. В результате правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства», – приводит ТАСС текст сообщения.
Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить машину, однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться. В ведомстве добавили, что информации о пострадавших в результате ДТП пока не поступало. В отношении задержанного составлены административные протоколы по трем статьям КоАП. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Алтуфьевском шоссе в Москве водитель каршеринга при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД сбил двух пешеходов. В Санкт-Петербурге осенью пьяный нарушитель на арендованном автомобиле во время ночной погони протаранил три припаркованные машины.