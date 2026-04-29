Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.14 комментариев
Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.
По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.
Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.
Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.
Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.