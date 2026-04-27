  • Новость часаСилы ПВО сбили три воздушные цели над Севастополем
    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    МИД: Европа готовится к войне с Россией
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о готовности украинцев к компромиссам
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    Стоимость нефти Brent превысила 109 долларов
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня

    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с идеей «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    27 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин призвал парламентариев «не зацикливаться» на ограничениях и запретах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно, отметил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    Мероприятие прошло в Таврическом дворце Петербурга и было приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления Путин подчеркнул важность преодоления вызовов: «Порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей... Конечно, вроде бы это нужно: надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие».

    Ранее российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Путин также заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности».

    Другим указом Путин освободил от этой должности Примакова.

    Напомним, в марте прошлого года Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки заместителем руководителя Россотрудничества.

    Игорь Чайка известен как предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия». С 2021 года он возглавлял общественный совет при Россотрудничестве. В своей профессиональной деятельности Чайка активно занимался гуманитарными проектами, направленными на помощь детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 18:56 • Новости дня
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предложили Ирану провести переговоры, и сейчас Тегеран рассматривает такую возможность, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он также пояснил мотивы, которыми руководствовались США в этой просьбе.

    Министр отметил, что предложение о переговорах поступило, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о собственных успехах, передают «Вести».

    «Тогда зачем он (президент США Дональд Трамп) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее Аракчи сообщил, что первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    27 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Бывшие премьеры Израиля объединились против Нетаньяху
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов действующему правительству на осенних выборах в Кнессет.

    Лидер центристской оппозиции Яир Лапид и бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявили об объединении сил, передает The New York Times.

    Политики планируют создать единую партию Yachad, что в переводе с иврита означает «вместе», под руководством Беннета.

    «Единство, которое мы разделяем, – это послание всему народу Израиля. Эпоха поляризации закончилась», – заявил Нафтали Беннет на совместной пресс-конференции.

    Яир Лапид добавил, что идеологические различия станут преимуществом для расколотого общества, и привел в пример недавние выборы в Венгрии, где оппозиция объединилась ради перемен.

    Действующая коалиция Биньямина Нетаньяху теряет поддержку после октябрьских событий 2023 года и затяжных конфликтов. По данным опросов, партия «Ликуд» может получить около 25 мест в Кнессете, однако общее недовольство избирателей снижает шансы правительства на переизбрание.

    Беннет пообещал в первый же день работы нового кабинета создать независимую комиссию по расследованию провалов в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что не отдаст врагу ни сантиметра территории, стремясь привлечь голоса умеренных правых избирателей.

    В ответ на создание нового альянса Биньямин Нетаньяху напомнил о прошлом сотрудничестве Беннета и Лапида с арабской партией РААМ. Премьер-министр опубликовал видеоролики, обвиняя оппонентов в готовности опираться на сторонников терроризма ради захвата власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в Тель-Авиве в минувшие выходные потребовали проведения досрочных выборов.

    Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в невыполнении стратегических задач.

    27 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

    Сборы за проход судов через Ормузский пролив, которые взимают военно-морские силы КСИР, теперь будут поступать на эти счета, передает РИА «Новости».

    «Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив), будут зачисляться на эти счета», – заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько в теории может зарабатывать Иран на взимании платы за проход через Ормузский пролив и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву.

    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.

    27 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Он отметил важность гибкости и прогрессивности российского законодательства, заявив: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», передает ТАСС.

    Путин указал, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, которые необходимо достойно преодолевать, не ограничиваясь только запретительными мерами.

    Глава государства также заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество обречены на провал.

    Он подчеркнул: «Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ».

    Ранее Путин заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство норвежцу Ульсену Эдегорду

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство гражданину Норвегии Ульсену Гейру Эдегорду.

    Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается: «В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство РФ Ульсена Гейра Эдегорда, родившегося 9 апреля 1962 года в Норвегии», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство трем иностранцам, которые, по сведениям открытых источников, связаны с известными историческими личностями.

    Напомним, глава государства дал гражданство России канадскому хоккеисту Брендану Лайпсику.

    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Рособрнадзор опроверг сообщения о планах отмены домашних заданий для школьников
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна
    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева активы на 18 млрд рублей
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    В России решили увеличить пошлины за оформление ВНЖ

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации