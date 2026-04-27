  Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 14:17 • Новости дня

    Силуанов: Новая цена нефти в бюджетном правиле обеспечит финустойчивость бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешние темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле больше не отвечают новым экономическим условиям, заявил министр финансов Антон Силуанов.

    По словам Силуанова, ранее предусмотренное поэтапное снижение базовой цены нефти на 1 доллар ежегодно уже не соответствует текущим реалиям, передает РИА «Новости».

    Силуанов отметил: «Двигаться такими темпами, как было было предусмотрено той лесенкой, о которой вы говорите, сейчас уже неактуально. Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца».

    Министр подчеркнул, что нынешние высокие цены на нефть – это временная конъюнктура. В этой связи, по его словам, требуется взвешенный подход к определению новой цены отсечения, который обеспечит финансовую устойчивость бюджета в среднесрочной перспективе.

    Силуанов сообщил, что министерство намерено предложить вариант, при котором решение по цене отсечения будет принято с 2027 года, не дожидаясь постепенного снижения, прописанного ранее. Минфин уже скорректировал свою политику на внутреннем рынке: в марте были приостановлены операции с валютой и золотом, однако теперь ведомство возобновит их уже в мае, а не в июле, как планировалось.

    Бюджетное правило в России призвано снижать влияние резких колебаний нефтяных цен на экономику и одновременно формировать государственные сбережения в Фонде национального благосостояния.

    Ранее Силуанов заявил о сохранении бюджетного правила в России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проработку изменений этого механизма на уровне правительства.

    Министерство финансов приостановило операции с иностранной валютой из-за пересмотра базовой цены на нефть.

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    26 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Лавров сравнил политические амбиции Зеленского с поведением крыловской Моськи

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высмеял планы украинского лидера Владимира Зеленского встать во главе нового европейского альянса, уподобив его персонажу басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил планы Владимира Зеленского руководить европейским военным образованием, передает РИА «Новости». Дипломат провел параллель между действиями политика и сюжетом басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

    В этом классическом произведении маленькая собака громко лает на крупное животное ради привлечения внимания. «Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, «Слон и Моська», по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа, он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование», – отметил министр.

    Ранее руководитель ведомства обращал внимание на кризисные явления внутри НАТО. По словам дипломата, в Европе все чаще обсуждается перспектива создания нового объединения, куда могут войти страны Евросоюза, Британия, Норвегия, а также Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России отметил удовольствие Владимира Зеленского от процесса возрождения нацизма.

    Ранее российский министр спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    До этого дипломат назвал шизофреническими идеи украинского лидера о вводе иностранных миротворцев.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    27 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ночного удара украинских войск по Севастополю пострадали более 100 многоквартирных и 79 частных домов, а также около сотни автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

    Массированная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 26 апреля привела к точечным разрушениям жилого фонда и транспорта, передает ТАСС.

    Директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил об этом на аппаратном совещании местного правительства.

    «Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы», – рассказал чиновник. Он добавил, что 79 частных домовладений также получили урон: пострадали крыши, фасады и остекление.

    Количество поврежденных в ходе обстрела автомобилей в настоящее время приближается к сотне. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки во всех районах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.

    В результате падения осколков дрона скончался один местный житель.

    Губернатор Михаил Развожаев назвал запугивание населения главной целью врага.

    26 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина пыталась запугать жителей Севастополя массированной атакой беспилотников в ночь на воскресенье, заявил губернатор Михаил Развожаев.

    «Конечно, одна из главных целей сегодня у врага – запугать севастопольцев. Уверен, что это не получится. Потому что севастопольцы таким вызовам противостоять умеют», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины в Севастополе четверо человек получили ранения средней тяжести. Развожаев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Напомним, в ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    27 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал причину вызова посла Германии

    МИД выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Закаевым

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская республика Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмедом Закаевым (внесен в список террористов и экстремистов).

    Послу Германии Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи с недавней встречей депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», сообщается на сайте МИД России.

    Министерство подчеркнуло, что встреча прошла в Киеве при содействии украинских властей, а Закаев находится в международном розыске.

    В официальном комментарии подчеркивается, что германская сторона была предупреждена о пагубности подобных действий. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», – говорится в заявлении ведомства.

    В МИД России также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления ФРГ вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Ранее посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф провел около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел России вызвало Ламбсдорфа, как подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    27 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась бесперебойного доступа к российским сервисам за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Обеспечение бесперебойного доступа к российским онлайн-сервисам для граждан за рубежом стало возможным благодаря совместной работе «Единой России» с профильными ведомствами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Ключевые российские онлайн-сервисы, включая государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, продолжают работать для пользователей за пределами страны, сообщается на сайте «Единой России».

    Благодаря новому механизму, позволяющему корректно определять легальный зарубежный трафик, граждане России за границей снова могут свободно пользоваться необходимыми онлайн-услугами.

    «Хорошая новость для наших граждан, находящихся за рубежом, – они вновь могут беспрепятственно получать необходимые услуги вне зависимости от своего местоположения», – заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

    По его словам, вопрос решался в тесном взаимодействии «Единой России», Минцифры и других профильных ведомств.

    Боярский также отметил, что прежние ограничения, которые затрудняли доступ к российским приложениям для пользователей за границей, теперь должны остаться в прошлом.

    26 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    @ i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Король Карл III готовится к четырехдневному визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений Лондона и Вашингтона до минимума со времен Суэцкого кризиса, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, семидесятисемилетний монарх прибудет в Вашингтон в понедельник, когда отношения Британии и США находятся на самом низком уровне со времен Суэцкого кризиса 1950-х годов. Визит приурочен к 250-летию Декларации независимости США, однако проходит на фоне резкой критики президента США премьер-министра Британии Кира Стармера за отказ участвовать в первых ударах по Ирану.

    Лидер США, который называет Карла III «фантастическим человеком», обрушился на британского премьера, называя его слабым и ненадежным. Президент пригрозил пересмотреть торговое соглашение, подписанное год назад, и отказался поддержать план Лондона отказаться от стратегической цепочки островов в Индийском океане, заявив, что Британии, возможно, придется «научиться сражаться самой» даже на фоне вылетов американских самолетов с английских баз на Ближний Восток.

    Монарха ждут двусторонняя встреча с президентом США, банкет в Белом доме и выступление на совместном заседании Конгресса, при том что король по конституционной традиции обязан держаться выше политики. Лидер США, которому сейчас семьдесят девять лет, во втором сроке демонстративно игнорирует протокол, нападая даже на папу римского, что повышает риск неловких эпизодов.

    Визит состоится спустя несколько дней после перестрелки в отеле, где проходил ужин корреспондентов Белого дома, когда президента США пришлось экстренно уводить со сцены. Лондон и Вашингтон, как сообщил министр в правительстве Стармера Даррен Джонс, тесно согласуют вопросы безопасности поездки. На фоне перепалки с премьером лидер США сравнил его не в пользу Уинстона Черчилля, поставив в один ряд с Невиллом Чемберленом и его политикой умиротворения.

    Американский лидер также не раз рассуждал о присоединении Канады, где Карл III является главой государства, а решение короля лишить принца Эндрю титулов из-за связи с Джеффри Эпштейном контрастирует с обвинениями в адрес президента США, будто он тормозил усилия по достижению справедливости для жертв Эпштейна. Король при этом отказался встречаться с пострадавшими во время нынешней поездки. Стармер выразил надежду, что монархия поможет «протянуть мост через десятилетия» и подчеркнуть устойчивость союза, напомнив о прошлых кризисах вроде войны во Вьетнаме и Суэцкого дела 1956 года.

    Лидер США заявил BBC, что визит короля способен «абсолютно» восстановить отношения, и это будет первый государственный визит британского монарха со времени поездки Елизаветы II в 2007 году. Согласно опросу более 2 тыс. американских избирателей, около 60% считают важным хорошее отношение к Британии, а США остаются крупнейшим отдельным торговым партнером Лондона с почти 145 млрд долларов двустороннего оборота в прошлом году. Раннее приглашение на визит от имени короля, театрально предъявленное Стармером в Овальном кабинете, помогло сгладить старт отношений, но уже в сентябре президент США обвинил премьера в мягкости по миграции и в блокировании добычи нефти и газа в Северном море.

    Бывший британский дипломат Филипп Дикинсон отметил, что Лондон пытается разыграть «козырь» в лице монархии, рассчитывая на перезагрузку личной динамики с лидером США, хотя, по его словам, эффект от таких ходов снижается. Сам президент охотно эксплуатирует королевскую символику, публикуя фотографии в короне, размещая свой портрет на памятных монетах и провоцируя акции протеста под лозунгом «No Kings». Связи президента США с Британией усиливают его шотландские корни и принадлежащие ему гольф-поля, а замок Балморал находится всего примерно в 97 км от Trump International в Абердиншире.

    Карл III рассчитывает воспользоваться этим личным интересом, чтобы мягко подтолкнуть президента США к более благожелательной позиции по Европе в менее политизированной обстановке. За долгие годы в статусе принца Уэльского он посетил США 19 раз, но нынешняя поездка станет первой с момента восшествия на престол в 2022 году. Представительница Белого дома Анна Келли подчеркнула, что лидер США всегда уважительно относился к королю и с нетерпением ждет «особого визита» с торжественным ужином и серией мероприятий.

    В январе лидер США даже пришлось скорректировать собственные слова о вкладе Британии и союзников в военные операции в Афганистане, после того как до Белого дома, по данным прессы, дошли озабоченности короля. В прошлом году Карл III во время визита лидера США в Лондон тонко призвал к продолжению военной поддержки Украины, заявив перед высокопоставленными представителями администрации США: «Когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир».

    Принц Уильям и его супруга Кэтрин в поездку не поедут, хотя в прошлый визит президента США в Британию активно участвовали в программе. Сам король, известный своей экологической повесткой, проявляет большую готовность, чем Елизавета II, к участию в острых сюжетах: в прошлом году он отправился в Оттаву читать тронную речь на фоне шуток главы Белого дома о превращении Канады в «51-й штат», впервые с 1977 года. Дипломаты, тем не менее, ожидают, что в США король будет осторожен и постарается избежать любых шагов, которые можно воспринять как упрек в адрес президента.

    Эксперт Бен Джуда полагает, что визит не остановит атаки президента США на Стармера, поскольку президент действует вне привычных рамок внешней политики. Однако, по его словам, поездка способна хотя бы на несколько дней притормозить обострение трансатлантического конфликта и дать шанс на стабилизацию одного из ключевых союзов Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США намерен пригласить короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

    Во время встречи с Фридрихом Мерцем глава Белого дома заявил, что британский премьер Кеир Стармер «это не Уинстон Черчилль» и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия.

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба, после которой лидера США и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали.

    26 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Tекст: Ольга Иванова

    Одобренное 150 делегатами съезда слияние двух политических сил «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» позволит объединенным экологам выдвигать своих кандидатов в Госдуму без предварительного сбора подписей.

    В ближайшее время начнется процесс интеграции региональных отделений и партийного актива. Объединенная структура сохранит название «Зеленые». Это позволит представителям «Зеленой альтернативы», утратившей в 2025 году парламентскую льготу, выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

    Исполнительный секретарь Константин Атаян призвал активно развивать отделения в регионах. «Зелёное движение в России накопило колоссальный опыт в самых разных областях – и в охране и восстановлении природных территорий, и в зоозащите, и в сфере раздельного сбора и переработки отходов», – заявил он.

    Бывший глава «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов подчеркнул, что политические силы объединяет прочное единство подходов. Сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова назвала слияние мощным стартом федеральной кампании, отметив готовность выводить экологическую повестку на новый уровень.

    Решение поддержали представители Общественной палаты России и лидеры профильных движений стран СНГ. Эксперты считают, что консолидация дает экологам серьезные шансы на преодоление пятипроцентного барьера на выборах.

    27 апреля 2026, 00:34 • Новости дня
    Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году на параде Победы на Красной площади ожидается присутствие ряда зарубежных лидеров, выразивших желание посетить Москву 9 мая.

    Россия ожидает визит зарубежных лидеров на параде Победы 9 Мая, заяавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что для России День Победы остается одним из самых значимых праздников, поэтому традиционно на Красной площади принимают гостей из разных стран.

    «И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности приглашения глав недружественных государств.

    Он отметил, что несколько зарубежных лидеров выразили желание «разделить» с Россией радость праздника, и российская сторона будет рада их встретить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о гостях парада Победы в столице в установленные сроки. Помощник президента Юрий Ушаков также отмечал, что несколько государственных деятелей выразили намерение прибыть в Москву на 9 Мая.

    В центре российской столицы началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 9 Мая, рабочие возводят зрительские места и праздничные декорации.

    Власти Польши намерены запретить правительственному самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство на пути в Москву на торжества 9 Мая.

    27 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Захарова сообщила, что посла Германии вызвали в МИД

    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посла Германии Александра Ламбсдорфа действительно вызвали в Министерство иностранных дел, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    До этого в немецкой прессе сообщали, что Ламбсдорфа вызывали в МИД якобы из-за контактов немецких политиков с террористами.

    В 2025 году ирландский журналист Чей Боуз обращал внимание, что Берлин направил в Москву послом Ламбсдорфа, который ни слова не знает по-русски.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации