    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    27 апреля 2026, 12:30 • Экономика

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада?

    Южная Корея сделала новый шаг к освоению Северного морского пути (СМП). Профильный подкомитет Национального собрания страны продвинул пакет законопроектов об арктическом судоходном маршруте: восемь инициатив сведены в один проект, который должен создать правовую базу для подготовки страны к «эре арктических маршрутов». В корейской прессе прямо подчеркивается: блокада ближневосточных морских путей и кризис вокруг Ормузского пролива усилили интерес к альтернативным маршрутам между Азией и Европой.

    Параллельно южнокорейское правительство готовит пробный рейс контейнеровоза из Пусана в Роттердам через арктические воды. По оценкам Сеула, такой маршрут может сократить путь примерно с 20 до 13 тыс. км, а время перехода – примерно с 30 до 20 дней. Южнокорейские власти планируют согласования с Россией, поскольку значительная часть маршрута проходит через акваторию Северного морского пути, где разрешения выдает российская сторона.

    На первый взгляд, это просто логистическая новость. Еще одна страна решила присмотреться к маршруту, который из-за таяния льдов становится доступнее. Но в действительности решение Сеула стоит рассматривать в гораздо более широком контексте. Тем более что перед нами не первый корейский заход в российскую Арктику.

    Еще в 2013–2014 годах южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering была выбрана для строительства газовозов ледового класса Arc7 для проекта «Ямал СПГ». В 2014 году DSME получила заказ на девять таких судов, а весь флот для Ямала в итоге стал одним из ключевых элементов российской арктической логистики. Эти суда могли самостоятельно работать в тяжелых ледовых условиях и летом идти по Северному морскому пути. А проект «Ямал СПГ» с портом Сабетта и ледовыми газовозами превратил СМП из красивой карты в реальный энергетический маршрут. Первый груз «Ямала СПГ» был отправлен в декабре 2017 года.

    Для Южной Кореи это было выгодное сотрудничество. Но для Запада это стало тревожным сигналом: российская Арктика может развиваться даже под давлением, если опирается на азиатские технологии, китайский капитал и незападные рынки.

    Поэтому после 2022 года эта линия была резко обрублена. Проект «Арктик СПГ – 2» превратился в одну из главных целей санкционной политики США и ЕС. Южная Корея оказалась в характерной для многих стран позиции:

    коммерческий и промышленный интерес к российской Арктике есть, но участие в нем стало зависеть от санкционного режима, политической линии Вашингтона и общей дисциплины западного блока.

    Схожая картина была и у других стран. Дания через Maersk в 2018 году показала, что западный бизнес тоже готов проверять СМП. Контейнеровоз Venta Maersk прошел по Северному морскому пути в Санкт-Петербург. Тогда это выглядело как возможная заявка на будущую контейнерную логистику через Арктику, но после 2022 года компания решила прекратить деятельность в России.

    Франция участвовала в российской арктической газовой повестке через TotalEnergies. Компания была акционером проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2». Но после 2022 года TotalEnergies заявила, что не будет предоставлять новый капитал для «Арктик СПГ – 2», а затем списала активы, связанные с этим проектом. В 2024 году компания объявила форс-мажор по «Арктик СПГ – 2» после того, как проект оказался под американскими санкциями.

    Япония действовала осторожнее. Через Mitsui и государственную JOGMEC она вошла в «Арктик СПГ – 2» с долей 10%. Японские компании и государственные институты участвовали и в финансировании, и в судоходной части проекта. Но после американских санкций японская сторона стала минимизировать операционное участие. При этом полностью от российского газа Япония не отказалась – она продолжает импортировать СПГ с «Сахалина-2», который обеспечивает около 9% японского импорта СПГ и около 3% выработки электроэнергии.

    Иными словами, западные и союзные Западу страны не раз проявляли интерес к российской Арктике. Но почти каждый раз за экономическим сближением следовала политическая коррекция: санкции, отказ от новых вложений, заморозка проектов, выход компаний, запрет на технологии или страховые и логистические ограничения.

    Смысл этих мер понятен. Если Россия сможет построить новые заводы СПГ, обеспечить их ледовым флотом, найти азиатских покупателей и провести грузы по СМП, то западная энергетическая блокада окажется неполной. Тогда маршрут вдоль российского арктического побережья станет не просто транспортной линией, а северным обходом санкционного давления.

    Поэтому контригра Запада развивалась сразу по нескольким направлениям. Правовое направление – оспаривать российские претензии на особый режим СМП и говорить о свободе судоходства. Санкционное направление – бить по СПГ, газовозам, страхованию, технологиям, оборудованию и финансовому сопровождению. Военное направление – усиливать НАТО в Арктике.

    Отдельный элемент – ледоколы. В 2024 году США, Канада и Финляндия создали ICE Pact – партнерство по развитию ледокольного и полярного судостроения. Формально речь идет о безопасности и правилах в Арктике. По сути – о попытке сократить российское преимущество в ледокольном флоте, без которого реальная конкуренция в Арктике невозможна.

    И вот на этом фоне Южная Корея снова поднимает тему Северного морского пути. Причем делает это не в форме частного бизнес-интереса, а как элемент государственной политики: закон, пилотный рейс, развитие Пусана как арктического логистического узла, подготовка судов ледового класса и портовой инфраструктуры. Министр океанов и рыболовства Хван Чон У прямо говорил, что Сеул должен подготовиться к эпохе арктических маршрутов и превратить юго-восток страны – Пусан, Ульсан и Кеннам – в заточенную на эти маршруты логистическую зону.

    Но для Южной Кореи это не только логистика. Это судостроение, портовая конкуренция, СПГ, контейнерные перевозки, энергетическая безопасность и борьба за роль в новой карте мировой торговли.

    Если СМП станет хотя бы сезонной альтернативой маршруту через Суэц, Корея не хочет остаться в стороне, уступив инициативу Китаю.

    На решение Сеула накладывается и военный фактор. На фоне конфликта вокруг Ирана и Ормуза в США обсуждали возможность переброски американских систем Patriot из Южной Кореи для нужд ближневосточного театра военных действий. Президент Ли Чжэ Мен, по данным Reuters, признавал, что Сеул не может полностью запретить США передислоцировать собственные военные активы.

    Позднее американское командование уточняло, что ключевая система THAAD не была переброшена из Южной Кореи на Ближний Восток, хотя отдельные компоненты и боеприпасы перемещались. Но для Сеула важен был сам сигнал: если Вашингтон перераспределяет военные ресурсы между различными ТВД, то Южная Корея тоже должна думать о собственной стратегической автономии – в обороне, энергетике и логистике.

    Поэтому корейский разворот к СМП выглядит не просто коммерческим расчетом. Это аккуратный, но заметный сигнал сразу в несколько адресов.

    России – что Сеул не закрывает дверь для конструктивного сотрудничества, несмотря на санкционный опыт последних лет. Китаю – что Южная Корея не собирается отдавать Пекину монополию на азиатское участие в северной логистике. США – что союзник остается союзником, но не хочет навсегда привязывать свои транспортные и энергетические планы к американской санкционной повестке.

    В Японии ситуация иная. Токио сотрудничество с Россией по газу до конца не прекращал, но действует крайне осторожно и фактически ждет политического окна – либо ослабления санкционного давления, либо прямой американской отмашки на более масштабное восстановление проектов. Южная Корея, похоже, решила не ждать. Ее новая арктическая политика говорит: если конфликт на Украине завершится или хотя бы перестанет быть главным приоритетом США, те, кто заранее подготовил инфраструктуру, суда, порты и юридическую базу, окажутся в выигрыше.

    На фоне кризиса в Персидском заливе этот расчет стал особенно понятен. Южный маршрут через Суэц, Красное море, Баб-эль-Мандеб, Персидский залив и Малаккский пролив все чаще выглядит не просто длинным, а политически уязвимым.

    Северный морской путь остается сложным, дорогим, сезонным и зависимым от России. Но именно поэтому он оказался стратегически важным: не как полная замена южным коммуникациям, а как страховочный маршрут для мира, где южные морские артерии все чаще оказываются под ударом. «На фоне возникающих угроз в Красном море и неспокойной работы Суэцкого канала Трансарктический транспортный коридор становится главной безопасной альтернативой южным морским путям», – говорит глава Минтранса России Виталий Савельев.

    Для России это шанс доказать, что СМП – не миф и не пропагандистский проект. В 2024 году грузопоток по маршруту достиг почти 37,9 млн тонн, что стало рекордом, хотя противодействие Запада и не дало достигнуть объявленной цели в 80 млн тонн к 2024 году.

    Для Запада развитие СМП – это вызов: чем больше стран начинают видеть в нем полезный маршрут, тем труднее удерживать его в режиме санкционной изоляции. А для Южной Кореи это момент выбора. Можно ждать, пока Вашингтон, Москва и Пекин договорятся о правилах новой Арктики. А можно заранее занять место у входа в северный коридор. Судя по последним решениям Сеула, там выбрали второй вариант.

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада?

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять и сажать в мае 2026: полный календарь посадок, благоприятные дни и советы

      Май – пик посадочного сезона в средней полосе России. Почва уже прогрелась, ночи становятся теплее, а дни – длиннее. Именно в этом месяце закладывается основа будущего урожая: от того, что и когда вы посадите, зависит, какими будут ваши грядки летом и осенью. Разбираем, что именно сажать в мае 2026 года в теплицу и открытый грунт, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю и как повысить урожай с помощью простых агротехнических приемов.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

