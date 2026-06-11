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Ближневосточный конфликт неожиданно помог Египту
Суэцкий канал неожиданно выиграл от ближневосточного конфликта и перекрытия Ормузского пролива. Неожиданно, потому что он не является альтернативным маршрутом. Если Катар не может поставить свой СПГ через Ормузский пролив в Азию, то Суэцкий канал здесь никак не поможет. Между тем в апреле трафик судов через Суэц и доходы выросли на треть. Каким образом ближневосточный конфликт помог Египту вернуть значимые доходы казны?
По данным CAPMAS, в апреле через египетский порт прошло 529 танкеров, это на 28% больше, чем в предыдущем году. Общий объем перевозок всех типов судов также увеличился: 1182 судна совершили рейсы, что на 14% больше, чем в апреле 2025 года, отмечает «Блумберг».
Доходы от водного транспорта в апреле тоже выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом и достигли 419 миллионов долларов. Это самый высокий показатель с начала 2024 года, когда атаки хуситов усилились. Водный транспорт является важным источником валютных доходов для Египта наряду с туризмом и переводами из-за границы. По оценкам египетских властей, канал потерял около 9 миллиардов долларов из-за сбоев.
Сбои и падение трафика через Суэцкий канал произошли в 2023 году после атаки хуситов в Йемене. Доходы и трафик все еще остаются ниже уровней до войны, несмотря на неожиданный рост в апреле. В апреле 2023 года через канал прошло около 2300 судов.
«Трафик все еще ниже докризисного уровня, так как масштаб первоначального падения был существенен. Из-за атак хуситов количество судов, проходящих через Суэцкий канал, значительно сократилось в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Доходы Египта упали уже в первом квартале 2024 года на 50% год к году. Несмотря на перемирие, риски все еще сохраняются из-за неопределенности», — говорит Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам».
Каким образом Египту удалось стать бенефициаром ближневосточного конфликта?
«С одной стороны, трафик снизился из-за остановки поставок СПГ из Катара в Европу. С другой стороны, Саудовская Аравия нарастила загрузку своего нефтепровода «Восток-Запад» и начала больше нефти отгружать в Красное море.
Эта нефть шла как на азиатские, так и на европейские рынки. Но сейчас Китай сократил импорт, поэтому в Европу, возможно, даже больше идет саудовской нефти. Это увеличивает проход танкеров через Суэцкий канал», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.
В ОАЭ тоже имеется нефтепровод, который позволяет транспортировать нефть из Абу-Даби в порт Фуджейра на побережье Оманского залива, минуя Ормуз. Плюс есть трубопровод Ирак – Турция. Ирак возобновил после ремонта поставки по трубопроводу в Турцию, правда, в ситуации с Ираком существует политическая нестабильность, отмечает Гудым.
Во-вторых, часть африканской нефти, которая раньше шла в Азию, тоже, скорее всего, ушла на европейский рынок, полагает эксперт. Это тоже важный момент для роста трафика судов через Суэцкий канал.
В-третьих, с Запада на Восток, то есть в обратную сторону через Суэцкий пролив, идут российская нефть и нефтепродукты, а с 26 апреля пошел и российский СПГ с проекта «Ямал-СПГ» на азиатские рынки,
отмечает Юшков. Потому что с 26 апреля европейцы запретили импортировать российский СПГ по краткосрочным контрактам, и эти объемы логично поставить через Суэцкий канал.
Правда, подсанкционный проект «Арктик СПГ-2», возможно, опасается пускать свои грузы через Средиземное море после того, как в марте российский танкер с СПГ с этого проекта был атакован украинскими дронами, запущенными с территории Ливии, не исключает эксперт.
Как раз 10 июня «Арктик СПГ-2» отгрузил первую летнюю партию топлива в Китай: танкер «Кристоф де Маржери» прошел по Северному морскому пути. В августе прошлого года Китай отвел для подсанкционного СПГ из России специальный терминал Бейхай. С тех пор все партии с российского завода попадали именно сюда. Это выгодно обеим сторонам: Россия реализует подсанкционный газ, а Пекин получает топливо со скидкой.
Китай наращивает импорт СПГ летом из-за начала сезона кондиционирования, а у России появляется возможность нарастить поставки СПГ через Севморпуть, который летом становится более простым для навигации.
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Что касается Суэцкого канала, то рост трафика показывает, что мартовский запрет ЕС на покупку нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, вряд ли работает на практике. Это четвертая причина хорошего трафика через Суэцкий канал.
«Во-первых, запрет вступил в силу недавно, во-вторых, сложно отличить нефтепродукты, сделанные из российской нефти, от тех, которые сделаны не из российской нефти. Администрировать этот запрет крайне сложно. Я думаю, что европейцы временно закрывают глаза на то, из какой нефти сделаны нефтепродукты в Индии, и танкеры с этими нефтепродуктами по-прежнему идут через Суэцкий канал с востока на запад, сохраняя трафик», – говорит эксперт ФНЭБ.
Пятая причина роста трафика и доходов Суэцкого канала – это перенаправление потоков, которые идут в российские порты.
«Раньше Россия использовала транспортный коридор "Север-Юг". Он предполагает погрузку в Иране на побережье Персидского залива и перевозку через весь Иран и дальше либо на Каспий – и загрузка на танкер, либо провоз через Азербайджан. Это тоже довольно крупная транспортная артерия. И эти объемы тоже, вероятно, сейчас пошли через Суэцкий канал в обычные российские порты», – рассуждает Игорь Юшков.
Рост доходов Египта от канала объясняется не только увеличением трафика, но и тем, что Египет поднял стоимость прохода через Суэцкий канал, чтобы вернуть часть потерянных доходов. И Юшков не исключает, что Египет может еще поднять тарифы.
Таким образом, перекрытие Ормузского пролива влияет лишь косвенно и ограниченно на Суэцкий канал, так как это не конкурирующие и неравнозначные транспортные артерии.