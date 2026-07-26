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Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
Вашингтон демонстрирует двойственный подход к украинскому конфликту, одновременно поставляя оружие и заявляя о готовности содействовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное – не наше дело», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, одновременно с поставками вооружений Соединенные Штаты искренне выражают желание помочь в достижении мира. Москва приветствует такую позицию и намерена использовать собственную готовность к диалогу для поддержки этих стремлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля призвал извлечь выгоду из противоречивых подходов американской администрации.
В середине июля президент США выразил уверенность в готовности Москвы к скорому подписанию мирного договора.
В начале месяца лидеры двух стран обсудили по телефону пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.