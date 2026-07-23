Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

Компенсация за неиспользованный отпуск: кому положена выплата и как ее считают в 2026 году

Tекст: Ольга Никитина

Кратко: что нужно знать о компенсации за неиспользованный отпуск

Главные правила такие:

при увольнении компенсируют все неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска;

право на компенсацию обычно не зависит от основания увольнения;

без увольнения можно заменить деньгами только часть отпуска сверх 28 календарных дней;

для замены отпуска деньгами без увольнения нужно письменное заявление работника;

сумма считается по формуле: средний дневной заработок х неиспользованные дни отпуска;

средний заработок считают по установленным правилам за расчетный период;

с компенсации удерживают НДФЛ;

для работодателя компенсация обычно облагается страховыми взносами;

выплату должны включить в окончательный расчет при увольнении;

если компенсацию не выплатили, можно обратиться к работодателю, в трудовую инспекцию или суд.

Что такое компенсация за неиспользованный отпуск

Компенсация за неиспользованный отпуск – это денежная выплата за дни ежегодного оплачиваемого отпуска, которые работник не успел использовать. Чаще всего ее выплачивают при увольнении, когда работодатель делает окончательный расчет с сотрудником.

Если человек увольняется, ему должны компенсировать все неиспользованные отпуска. Это касается не только отпуска за текущий рабочий год, но и дней, которые накопились раньше.

Компенсация за отпуск при увольнении не является дополнительной премией или добровольной выплатой работодателя. Это часть расчета, которая положена работнику, если у него остались неиспользованные дни отдыха.

Проще говоря, если сотрудник заработал отпуск, но не успел его взять, при увольнении эти дни переводят в деньги.

Кому положена компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году

Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году положена работнику, который увольняется и не использовал все дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

Право на выплату не зависит от того, по какой причине человек увольняется. Компенсацию должны рассчитать при увольнении по собственному желанию, по соглашению сторон, при сокращении, окончании срочного договора и в других случаях прекращения трудового договора.

Компенсация положена:

работнику, который увольняется и не использовал отпуск полностью;

сотруднику, у которого остались дни отпуска за текущий рабочий год;

работнику, у которого накопились неиспользованные отпуска за прошлые годы;

сотруднику, имеющему право на дополнительный оплачиваемый отпуск;

работнику, который использовал часть отпуска, но у него остался остаток дней.

Если человек берет отпуск с последующим увольнением, ситуация другая: он не получает компенсацию за те дни, которые фактически использует как отпуск. Но если после расчета останутся еще неиспользованные дни, их должны компенсировать.

Когда выплачивают компенсацию за отпуск при увольнении

Компенсацию за отпуск при увольнении выплачивают вместе с окончательным расчетом. В этот расчет обычно входят зарплата за отработанное время, компенсация за неиспользованный отпуск и другие положенные суммы, если они предусмотрены трудовым договором, законом или локальными документами работодателя.

По общему правилу все выплаты при увольнении должны быть произведены в день увольнения. Если работник в этот день не работал, деньги должны выплатить не позднее следующего дня после того, как он потребовал расчет.

Работнику стоит проверить расчетный листок. В нем должны быть отражены начисления, удержания, количество дней компенсации и итоговая сумма к выплате.

Если деньги не поступили или сумма кажется заниженной, можно запросить у работодателя письменное объяснение расчета. Это поможет понять, сколько дней отпуска учли и как посчитали средний заработок.

Можно ли получить компенсацию за отпуск без увольнения

Получить деньги вместо отпуска без увольнения можно не всегда. По общему правилу работник должен использовать ежегодный оплачиваемый отпуск для отдыха, а не заменять его деньгами.

Если у сотрудника обычный отпуск 28 календарных дней, заменить его компенсацией без увольнения нельзя. Эти дни нужно предоставить именно как отпуск.

Денежной компенсацией можно заменить только часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных дней. Например, если работнику положен удлиненный или дополнительный оплачиваемый отпуск, часть сверх 28 дней может быть заменена выплатой.

Для этого нужно письменное заявление работника. Работодатель не должен автоматически заменять отпуск деньгами без обращения сотрудника.

Есть и ограничения. Для некоторых категорий работников замена отпуска компенсацией без увольнения ограничена или запрещена. Поэтому перед подачей заявления лучше уточнить правила в кадровой службе или бухгалтерии.

За какие отпуска выплачивают компенсацию

При увольнении компенсируют все неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска. Это означает, что работодатель должен учесть не только текущий отпуск, но и накопленные остатки за прошлые годы.

Компенсация может выплачиваться за:

основной ежегодный оплачиваемый отпуск;

дополнительные оплачиваемые отпуска;

неиспользованные дни отпуска за предыдущие рабочие годы;

остаток отпуска за текущий рабочий год;

отпуск, который сотрудник заработал, но не успел использовать до увольнения.

Важно не путать компенсацию за неиспользованный отпуск с другими выплатами. Она не заменяет зарплату, выходное пособие, премию или компенсации, которые могут быть положены по другим основаниям.

Формулировка «отпуск сгорает» для таких случаев некорректна. Если у работника есть неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска, при увольнении они должны быть учтены в расчете.

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск

Компенсацию за неиспользованный отпуск рассчитывают по простой общей формуле:

Компенсация = средний дневной заработок х количество неиспользованных дней отпуска.

На практике расчет сложнее, потому что бухгалтерия должна определить отпускной стаж, количество неиспользованных дней и средний дневной заработок по установленным правилам.

Для работника важно понимать общий принцип. Чем больше неиспользованных дней отпуска и чем выше средний дневной заработок, тем больше будет компенсация.

Например, если у сотрудника осталось 10 дней отпуска, а средний дневной заработок составляет 2500 рублей, начисленная компенсация составит:

2500 х 10 = 25 000 рублей.

Это начисленная сумма. На руки работник получит меньше, потому что с компенсации удерживают НДФЛ.

Как определить количество неиспользованных дней отпуска

Количество неиспользованных дней отпуска зависит от того, сколько работник отработал, сколько дней отдыха ему положено и сколько он уже использовал.

Стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Если разделить его на 12 месяцев, получится примерно 2,33 дня отпуска за каждый полностью отработанный месяц.

Упрощенная формула выглядит так:

28 дней / 12 месяцев = 2,33 дня отпуска за месяц.

Например, если сотрудник отработал 6 месяцев и не ходил в отпуск, ориентировочно у него накопилось:

2,33 х 6 = 13,98 дня отпуска.

Но это только простой пример. В реальном расчете бухгалтерия учитывает отпускной стаж. В него могут входить не все периоды работы. Например, отдельные отпуска без сохранения зарплаты, длительные отсутствия и другие периоды могут повлиять на итоговое количество дней.

Если часть отпуска уже была использована, эти дни вычитают из общего количества заработанного отпуска. Компенсация выплачивается только за остаток.

Как считается средний дневной заработок

Средний дневной заработок для компенсации за неиспользованный отпуск считают по правилам расчета среднего заработка. Обычно расчетный период – последние 12 календарных месяцев перед месяцем увольнения.

В расчет включают выплаты, которые учитываются при определении среднего заработка. Обычно это зарплата, премии, надбавки и другие выплаты за труд, если они входят в расчет по установленным правилам.

Некоторые периоды и суммы могут исключаться. Например, время болезни, отпуска, командировки и отдельные социальные выплаты могут учитываться иначе. Поэтому средний дневной заработок не всегда совпадает с обычной зарплатой за один рабочий день.

Если расчетный период отработан полностью, средний дневной заработок для отпуска обычно считают с применением среднемесячного числа календарных дней – 29,3. Если период отработан не полностью, используется более сложный порядок.

Работнику не обязательно самому пересчитывать все бухгалтерские детали, но полезно знать, что компенсацию считают не по текущему окладу «на глаз», а по среднему заработку за расчетный период.

Пример расчета компенсации за неиспользованный отпуск

Рассмотрим простой пример.

Сотрудник увольняется в июле 2026 года. По расчету бухгалтерии у него осталось 10 календарных дней неиспользованного отпуска. Средний дневной заработок составил 2500 рублей.

Расчет будет таким:

2500 х 10 = 25 000 рублей.

Это начисленная компенсация за неиспользованный отпуск. Из нее работодатель удержит НДФЛ, поэтому сумма, которая поступит на карту, будет меньше.

Другой пример: сотрудник заработал 14 дней отпуска, но уже использовал 7 дней. Значит, компенсация будет рассчитана только за оставшиеся 7 дней.

Если средний дневной заработок равен 3000 рублей, расчет будет таким:

3000 х 7 = 21 000 рублей.

И в этом случае сумма 21 000 рублей – начисленная. Фактическая выплата на руки будет после удержания налога.

Облагается ли компенсация за неиспользованный отпуск НДФЛ

Да, компенсация за неиспользованный отпуск облагается НДФЛ. Для работника это означает, что начисленная сумма и сумма к выплате на карту будут отличаться.

Например, если компенсация начислена в размере 25 000 рублей, работодатель удержит налог, а оставшуюся сумму перечислит работнику.

Именно поэтому в расчетном листке может быть указана одна сумма начисления, а на карту приходит другая. Это не всегда ошибка: нужно посмотреть удержания.

Работодатель выступает налоговым агентом. Он рассчитывает налог, удерживает его при выплате и перечисляет в бюджет.

Начисляются ли страховые взносы на компенсацию

Для работодателя компенсация за неиспользованный отпуск обычно включается в базу для страховых взносов. Это значит, что с такой выплаты начисляются страховые взносы по установленным правилам.

Для работника этот блок важен меньше, потому что страховые взносы не удерживаются из его выплаты так же, как НДФЛ. Их платит работодатель за свой счет.

Однако для бухгалтерии это существенный момент: компенсация отпуска при увольнении учитывается не только как выплата работнику, но и как объект для налогового и страхового учета.

Что делать, если компенсацию за отпуск не выплатили

Если компенсацию за отпуск при увольнении не выплатили, сначала нужно разобраться в расчете. Иногда проблема связана с ошибкой в количестве дней, задержкой перечисления или неполным учетом отпусков за прошлые годы.

Порядок действий может быть таким:

запросить у работодателя расчетный листок;

попросить письменное объяснение начислений;

проверить, сколько дней отпуска было использовано и сколько осталось;

поднять трудовой договор, приказы об отпусках, график отпусков и расчетные документы;

направить работодателю письменное обращение;

обратиться в трудовую инспекцию;

при необходимости подать заявление в суд.

Лучше сохранять все документы: трудовой договор, приказ об увольнении, расчетные листки, банковские выписки, переписку с работодателем, заявления и ответы.

Если работодатель признает ошибку, выплату могут доначислить. Если спор не решается, работник вправе защищать свои интересы через государственные органы и суд.

Может ли работодатель отказать в компенсации

При увольнении работодатель не может отказать в компенсации за все неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска. Если у работника есть неиспользованные дни, они должны быть оплачены.

Другое дело – компенсация без увольнения. Если работник продолжает работать, он не может просто отказаться от стандартных 28 дней ежегодного отпуска и потребовать деньги. Основная часть отпуска должна быть предоставлена для отдыха.

Деньгами без увольнения можно заменить только часть отпуска сверх 28 календарных дней и только по письменному заявлению. При этом нужно учитывать ограничения для отдельных категорий работников и видов отпусков.

Если работодатель отказывает в выплате при увольнении, работнику стоит запросить расчет и выяснить, на каком основании дни отпуска не были учтены. Если объяснение неправомерно, можно обращаться в трудовую инспекцию или суд.

Чем компенсация отличается от отпуска с последующим увольнением

При увольнении у работника обычно есть два варианта: получить компенсацию за неиспользованный отпуск или написать заявление на отпуск с последующим увольнением.

Компенсация означает, что сотрудник не отдыхает, а получает деньги за неиспользованные дни отпуска вместе с окончательным расчетом.

Отпуск с последующим увольнением означает, что работник сначала использует отпуск, а затем трудовой договор прекращается. Днем увольнения в таком случае считается последний день отпуска.

Разница важна для дат, выплат и документов. При компенсации человек увольняется в установленную дату и получает деньги за остаток отпуска. При отпуске с последующим увольнением он фактически уходит отдыхать, а увольнение оформляется последним днем отпуска.

Есть ограничение: отпуск с последующим увольнением обычно не применяется, если работника увольняют за виновные действия.

Частые ошибки при расчете компенсации за отпуск

Ошибки при расчете компенсации встречаются как у работников, так и у работодателей.

Самые распространенные:

считают компенсацию только за текущий год и забывают остатки прошлых лет;

думают, что стандартные 28 дней отпуска можно заменить деньгами без увольнения;

путают начисленную сумму и сумму на руки после удержания НДФЛ;

не проверяют количество использованных отпускных дней;

не учитывают дополнительные оплачиваемые отпуска;

считают компенсацию по текущему окладу, а не по среднему заработку;

не учитывают, что расчетный период может быть отработан не полностью;

забывают запросить расчетный листок;

не проверяют итоговый расчет в день увольнения.

Чтобы избежать ошибок, работнику стоит заранее посмотреть, сколько дней отпуска он использовал, запросить данные у кадровой службы и внимательно проверить расчет при увольнении.

Вопросы и ответы

Положена ли компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении?

Да. При увольнении работнику должны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска.

Можно ли получить компенсацию за отпуск без увольнения?

Да, но не за весь отпуск. Денежной компенсацией можно заменить только часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных дней, и только по письменному заявлению работника.

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?

Компенсацию рассчитывают по формуле: средний дневной заработок х количество неиспользованных дней отпуска. Средний заработок определяют по установленным правилам, обычно за расчетный период 12 календарных месяцев.

Сколько дней отпуска компенсируют при увольнении?

Компенсируют все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска. В расчет могут входить остатки за текущий и прошлые рабочие годы, а также дополнительные оплачиваемые отпуска.

Удерживается ли НДФЛ с компенсации за отпуск?

Да. Компенсация за неиспользованный отпуск является доходом работника, поэтому с нее удерживают НДФЛ. На руки сотрудник получает сумму после удержания налога.

Начисляются ли страховые взносы на компенсацию отпуска?

Да, для работодателя компенсация за неиспользованный отпуск обычно включается в базу для страховых взносов. Эти взносы платит работодатель.

Когда должны выплатить компенсацию за отпуск?

Компенсацию должны выплатить при окончательном расчете в день увольнения. Если работник в этот день не работал, расчет производится не позднее следующего дня после предъявления требования о выплате.

Может ли работодатель не платить компенсацию за отпуск?

При увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. Если выплату не сделали, работник может запросить расчет, обратиться в трудовую инспекцию или в суд.

Можно ли взять отпуск с последующим увольнением вместо компенсации?

Да, работник может написать заявление на отпуск с последующим увольнением, если такой вариант применим в его ситуации. Тогда днем увольнения будет считаться последний день отпуска.

Компенсируются ли отпуска за прошлые годы?

Да. При увольнении должны компенсировать все неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска, включая дни, которые накопились за прошлые периоды.

Таким образом, компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году положена работнику при увольнении, если он не успел использовать все дни ежегодного оплачиваемого отпуска. Сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней.

Без увольнения получить деньги можно не за весь отпуск, а только за часть, превышающую 28 календарных дней, и по письменному заявлению. При увольнении компенсацию включают в окончательный расчет, удерживают с нее НДФЛ и выплачивают вместе с другими положенными суммами. Если работодатель не перечислил деньги, работник может запросить расчет и обратиться за защитой своих прав.