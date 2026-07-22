Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

На топливном рынке заметно первое облегчение Топливный рынок страны частично удалось стабилизировать благодаря принятым мерам – запрету экспорта и старту импорта. Однако в отдельных регионах ситуация остается напряженной. Власти намерены решать их проблемы в ручном режиме. Как государство обеспечит топливом аграриев, которым оно сейчас очень нужно? И как топливный рынок влияет на решение ЦБ по ставке в эту пятницу? Подробности Перейти в раздел

Удары по Киеву продолжатся до полной победы ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности Перейти в раздел

Этническая преступность потеряет прописку в России Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности Перейти в раздел

Обман Пашиняна раскрыли армянские помидоры «Протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Никола Пашиняна». Такими словами политологи объясняют разгорающиеся в Армении акции протеста в связи с невозможностью сбыта в Европе тех товаров, которые раньше отправлялись в Россию – например, помидоров. Фактически руководство Армении обмануло своих производителей, пообещав им свободную продажу их товаров в Евросоюзе. Подробности Перейти в раздел

Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности Перейти в раздел

Глава ФБР летит в Россию. Зачем? Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

Украина против Сырского Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

Когда новый премьер развалит Британию Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим. Перейти в раздел