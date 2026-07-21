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    Как разорвать ядерное кольцо вокруг России
    21 июля 2026, 11:48 Мнение

    Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

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    НАТО приближает ядерное оружие к границам России. Страны альянса приняли и готовятся принять ряд законов ряд соответствующих законов.

    Литва и Латвия объявили о намерении разместить у себя силы «ядерного сдерживания». Правда, для этого Литве придется исключить из конституции статью 137, которая предусматривает запрет на размещение в стране оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Парламент Литвы уже выступил за отмену этого запрета.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в закон о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны, принятые парламентом.

    Латвии еще проще – там такого запрета и вовсе нет.

    В свою очередь Эстония готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие, – об этом заявил министр обороны республики Ханно Певкур. Это де-факто позволит стране участвовать в НАТОвской программе «ядерного обмена» (Nuclear Sharing,) которая предусматривает возможность для членов альянса, не имеющих собственного ядерного оружия, участвовать в планировании применения ядерного оружия других стран блока, а также в доставке ЯО в случае его применения.

    В очередной раз о своих ядерных амбициях напомнила Польша. Глава польского Бюро безопасности Бартош Гродецкий после переговоров с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби заявил, что в США якобы выразили готовность присоединить Польшу к программе ядерного обмена.

    Гродецкий уклончиво ответил на вопрос о возможном размещении ядерных боеголовок на территории страны, отметив, что речь идет о «присоединении к программе» Nuclear Sharing. Хотя вообще-то участие в программе именно размещение ЯО и подразумевает.

    Польша давно мечтает о ядерных бомбах. Причем, все равно, о чьих. США все это время хранили молчание в ответ на открытые обращения Варшавы – в том числе, возможно, из-за того, что это вряд ли понравится Германии, хотя и использовали шантаж переносом бомб из ФРГ в Польшу в диалоге с Берлином, чтобы сделать его более сговорчивым.

    В свою очередь в Варшаве намекали, что присматриваются к французскому ядерному оружию – ведь президент Франции Эммануэль Макрон открытым текстом предлагал европейским союзникам по НАТО воспользоваться французским «ядерным зонтиком». Возможно, угроза потери монополии в этой области и вынудила Вашингтон начать переговоры с Варшавой, а заодно и с Вильнюсом, Ригой, Таллином и Хельсинки.

    Впрочем, слово «переговоры» тут не очень подходит. Ведь именно США в конечном счете решают, где будет размещаться их ЯО, а где нет. Причем независимо от желания потенциального реципиента.

    Еще одним местом размещения американского ЯО может стать Швеция. Хотя еще в мае 2022-го, когда процесс присоединения Стокгольма к НАТО был только запущен, руководство правящей Социал-демократической рабочей партии официально выступило против размещения на территории страны ядерного оружия и военных баз. Якобы Швеция вступила в НАТО с оговорками, но устав альянса не знает никаких оговорок. Тем более их не знает реальная внутренняя субординация, согласно которой все решает Вашингтон.

    Тогда же помощник генсека организации Камий Гран заявил, что НАТО не даёт Москве гарантий неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их членства в альянсе. Он пояснил, что каждая страна обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие, кроме того, каждое государство, являющееся членом НАТО, решает вопрос о ядерном оружии «суверенно». 

    Как говорится, было бы смешно, если бы не было грустно. Пропуск в НАТО это полный отказ от суверенитета, в том числе, в ядерной сфере.

    «Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», – подчеркнул тогда Гран. Вот именно – для Вашингтона в НАТО нет никаких ограничений и никаких оговорок, чтобы там себе ни фантазировали его союзники.

    Единственно ограничение – это Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 года, который запрещает обладателям ЯО передавать другим странам само ЯО, компоненты к нему и технологии создания, а странам, не являющимся обладателями – принимать все перечисленное.

    К слову, все члены блока НАТО договор подписали, но программа Nuclear Sharing де-факто договор игнорирует. Правда, в качестве оправдания со стороны США звучит аргумент, что их ядерные бомбы, складирующиеся на базах в Турции, Италии, Германии, Бельгии и Нидерландах, появились там до вступления договора в силу. То есть присоединение к Nuclear Sharing новых государств этим аргументом уже не оправдать. Впрочем, у них есть второй: бомбы находятся под полным контролем США, а государства-реципиенты доступа к нему не имеют, то есть оружие не передано государствам, а «просто» размещено на их территории. Остаются лишь внутренние законы, прямым текстом запрещающие завоз ЯО на территорию под чьим бы то ни было контролем. Эти-то законы сейчас спешно отменяют и корректируют.

    Не лишним будет напомнить еще об одном случае прямого нарушения ДНЯО – развертывании в разгар Холодной войны американских ракет малой и средней дальности в Европе: в Бельгии, Британии, Италии, Нидерландах и ФРГ (а до Карибского кризиса ещё и в Турции), и это было куда более серьезной угрозой, чем авиабомбы. Угроза была снята в 1987-м с подписанием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД,) однако с выходом из него США в 2019-м она снова возникла.

    Два года назад Белый дом официально объявил, что США начнут размещать на территории Германии «новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе». Речь, в частности, шла о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах в неядерном оснащении. Последняя оговорка не выдерживает критики: сменить оснащение – дело «пяти минут», была бы ракета, а нужная боеголовка найдется.

    Пока это все же в проекте. На фоне очередного обострения отношений президента США Дональда Трампа с Берлином и вывода части военного контингента, развертывание ракет поставлено на паузу. Однако поставить на паузу – не значит отказаться от планов.

    Зато в том же 2024 году США впервые со времен Холодной войны развернули ракеты средней дальности наземного базирования за рубежом – на Филиппинах. Правда, на временной основе, под предлогом учений. И это в большей степени угроза Китаю. Но это важный прецедент, который может быть повторен в Европе.

    Если же говорить об Азии, в последнее время много разговоров о возможном размещении ракет в Японии и Южной Корее – опять же, «для сдерживания Китая», но оттуда американские ракеты могут уже и к нам прилетать, так что это не только проблема Пекина или Пхеньяна. 

    Ко всему этому стоит добавить установки Мk-41 системы Aegis в Польше и Румынии, которые могут осуществлять пуски не только противоракет, но и крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk, в том числе, в ядерном оснащении (повторюсь, вопрос только в оперативном подвозе нужных боеголовок, если не предположить, что они уже там). В итоге складывается картина, что вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 таковыми являющихся или претендующих на этот статус ядерных государств.

    Учитывая, что НАТО открыто провозгласила курс на подготовку к войне с Россией, это не может не обращать на себя внимание. Тем более, что в сложившихся условиях потенциал диалога, кажется, полностью исчерпан, и единственным вариантом ответа, как и в самые напряженные годы Холодной войны, является развертывание российских ракет там, где это возможно. Только теперь источники угрозы уже находятся не где-то за полторы тысячи километров, а у самых наших границ. 

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