Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
В Петербурге стартовал полный цикл сборки автомобилей Tenet A8
В Петербурге на мощностях холдинга «АГР» в Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8.
Новый автомобиль специально спроектирован с учетом суровых российских климатических и дорожных условий, передает ТАСС.
«На высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла седана Tenet A8», – сообщили в компании.
Там также уточнили, что масштабный проект реализован благодаря стратегическому партнерству с компанией Defetoo. Технологический процесс на обновленном предприятии охватывает все базовые этапы создания машины: от сварки и окраски кузовов до финальной сборки.
В мае текущего года российский автопроизводитель освоил выпуск удлиненного кроссовера Tenet 4L в Калуге.
Месяцем позже холдинг представил на Петербургском международном экономическом форуме новый кроссовер Jeland J6 петербургской сборки.
Весной компании «АГР Холдинг» и Defetoo запустили совместное производство автомобильных двигателей.