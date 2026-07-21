В Петербурге стартовал полный цикл сборки автомобилей Tenet A8

Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России

Лавров разъяснил кандидату от Сенегала требования России к генсеку ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Переговоры руководителя отечественной дипломатии с африканским политиком прошли в Москве, сообщается на сайте МИД. В ходе диалога стороны обсудили предстоящие выборы руководителя всемирной организации.

«20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом», – отметили в министерстве. Представители ведомства уточнили, что гость представил свою программу, а российский министр перечислил требования Москвы к кандидатам.

В МИД добавили, что участники беседы подтвердили приверженность центральной координирующей роли организации в международных делах.

В июне глава российского дипведомства провел аналогичную встречу с кандидатом на должность генсека ООН Марией Эспиносой.

До этого Москва назвала повышение авторитета всемирной организации главным условием для поддержки будущего руководителя.

При этом Лавров подверг резкой критике работу действующего главы структуры Антониу Гутерриша из-за подыгрывания Западу.