Песков анонсировал встречу Путина с главой ЕАО Костюк

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Путин работает в Кремле. Сегодня он примет губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля обратил внимание на то, что президент регулярно уделяет время региональной проблематике. Помимо этого, в графике главы государства значатся и другие рабочие встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Костюк официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области.

Месяцем ранее глава государства обсудил с ней социально-экономическую ситуацию в регионе.

В мае 2026 года Герой России Олег Джафаров стал заместителем губернатора ЕАО.