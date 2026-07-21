Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой ЕАО Костюк
Президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с руководителем Еврейской автономной области Марией Костюк, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин работает в Кремле. Сегодня он примет губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля обратил внимание на то, что президент регулярно уделяет время региональной проблематике. Помимо этого, в графике главы государства значатся и другие рабочие встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Костюк официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области.
Месяцем ранее глава государства обсудил с ней социально-экономическую ситуацию в регионе.
В мае 2026 года Герой России Олег Джафаров стал заместителем губернатора ЕАО.