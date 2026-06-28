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Лихачев рассказал о более 60 ударах по ЗАЭС за сутки
Украинские военные за сутки нанесли свыше 60 ударов по Запорожской атомной электростанции и Энергодару, пытаясь сделать жизнь в городе невыносимой и деморализовать население, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
В районе станции и города Энергодара за последние сутки фиксировались многочисленные атаки украинских войск, передает РИА «Новости». Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил журналистам: «Больше 60 прилетов в район Энергодара, в район Запорожской атомной станции».
По его словам, украинские военные стремятся сделать жизнь в городе невыносимой и добиться деморализации персонала станции и горожан. Лихачев отметил, что градус напряженности растет, частота обстрелов увеличивается и проводятся информационные провокации, однако цели Киева достигнуты не будут, а коллектив станции демонстрирует высокий профессионализм и личное мужество.
Гендиректор Росатома также заявил, что МАГАТЭ занимает двойственную позицию в вопросе ударов по Запорожской АЭС – и с этим необходимо бороться. Он подчеркнул, что несмотря на заявления чиновников агентства, Россия намерена донести до мировых лидеров, что ВСУ, по оценке Лихачева, поставили задачу «закошмарить» Энергодар и запугать жителей за их выбор в пользу России.
Лихачев добавил, что считает жителей Энергодара героями, и пообещал им всестороннюю поддержку. Он напомнил, что Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром и в октябре 2022 года перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки работают в режиме холодного останова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил о реальной угрозе ядерной безопасности для всей Европы из-за ежедневных ударов ВСУ по району Запорожской АЭС.
Лихачев сообщил о внеплановых переговорах с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси из-за резкой эскалации обстановки вокруг ЗАЭС и Энергодара.
Он объяснил опасность прямого попадания украинского беспилотника в машинный зал ЗАЭС как тревожного прецедента целенаправленного удара по атомному энергетическому объекту.